Karina Koch wraz z bratem Stefanem wystąpili w serialu dokumentalnym “Chłopaki do wzięcia". Program emitowany na kanale Polsat Play cieszy się dużą oglądalnością wśród widzów, którzy chętnie obserwują poczynania mężczyzn, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, jednak zdecydowali się na odnalezienie doskonałych dla siebie partnerek. Serial przyniósł popularność Karinie Koch, którą internauci obecnie chętnie obserwują w internecie.

Karina założyła profil na Facebooku “Karina i Stefan Koch - rodzeństwo Koch", na którym dzieli się zdjęciami i historiami ze swojego prywatnego życia. Konto obserwuje niemalże 40 tysięcy osób, a internauci bardzo chętnie śledzą zamieszczane tam memy, zdjęcia oraz filmy. W ostatnim czasie Karina udostępniła zdjęcie, które zwaliło z nóg wielu obserwatorów tego profilu.

Karina Koch jako Miss Polonia?

Zdjęcie, o którym mowa, to fotografia wykonana na basenie, gdzie Karina pozuje w swoim niebieskim bikini. Gwiazda “Chłopaków do wzięcia" przybrała pozę modelki i pochwaliła się w ten sposób swoją figurą, a także tatuażami, które zdobią jej ciało. Swoje zdjęcie opatrzyła opisem “Jak tam dzionek zleciał?".

Fani bardzo szybko zareagowali na post, pod którym pojawiła się lawina komentarzy. Mimo że nie wszystkie z nich były pozytywne, wiele osób pochwaliło jej sylwetkę, a niektórzy zasugerowali, że mogłaby wziąć udział w ogólnopolskim konkursie piękności.

Karina, poza ćwiczeniami stosujesz jakąś dietę? Ładna sylwetka.

Kurcze, co za modelka! Cieszę się Karinko, że miło spędzasz czas. Ślicznie wyglądasz

Co to miss Poland, ocena 10/10

Jesteś zgrabną kobietą trzymam kciuki za ciebie pod każdym względem komentują internauci

Już wcześniej na profilu Kariny pojawiły się filmiki pokazujące, jak gwiazda dba o swoją sylwetkę. Na kilku z nich chwali się swoją formą i pokazuje, jak robi pompki. Jeden z filmów opatrzyła hashtagiem “sportgirl", inny zaś podpisem “I już jest 20cia, tylko muszę pamiętać o tym by niżej schodzić, do ogarnięcia".

Kłótnie w rodzinie Kochów?

Mimo, że Karina wciąż publikuje swoje zdjęcia oraz filmy na profilu "Karina i Stefan Koch - rodzeństwo Koch", strona już od jakiegoś czasu należy tylko do niej. Kilka tygodni temu na Facebooku Karina poinformowała, że zablokowała Stefana i mimo że jest jej przykro, musiała to zrobić. Skąd taka reakcja?

Karina już od jakiegoś czasu jest skonfliktowana ze swoim bratem oraz jego narzeczoną, czyli Aldoną, z którą spodziewają się dziecka. Przyczyna sporu nie jest do końca znana, jednak jak pisze Karina na swoim profilu, partnerka jej brata obraża ją przez telefon, a także przychodzi do niej na podwórko.

"Ona mi się nagrywa i mnie obraża z jego telefonu, a on na to pozwala, pomimo że prosiłam go wielokrotnie, że nie chcę kontaktu z tą dziewczyną... i do mnie na podwórko z nią przychodzi i ja, by nie mieć awantury, nie wychodzę z domu. To już przesada" - napisała w komentarzu na Facebooku.

