Sebastian z "Chłopaków do wzięcia" na zdjęciu sprzed lat. Wyglądał zupełnie inaczej!

Życie i styl

Dołącz do nas:

"Chłopaki do wzięcia" to jeden z popularniejszych programów telewizji Polsat. Sympatią widzów cieszy się m.in. Sebastian. Do sieci właśnie trafiło jego zdjęcie z 2017 roku, a internauci aż przecierają oczy ze zdziwienia. Okazuje się, że Sebastian zmienił kilka lat temu swój wizerunek i wyglądał zupełnie inaczej. Spójrzcie na to zdjęcie!

Zdjęcie Sebastian z "Chłopaków do wzięcia" kilka lat temu przeszedł metamorfozę / Facebook