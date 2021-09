Rose Nora Anna niczym księżna Diana. Hit TikToka!

Śmierć księżnej Diany wstrząsnęła nie tylko Wielką Brytanią, ale całym światem. W wyniku obrażeń odniesionych w wypadku Diana Spencer zmarła 31 sierpnia 1997 roku. Mimo że od tragicznego wypadku minęły już 24 lata, to pamięć o "królowej ludzkich serc" nadal żyje.



Rose Nora Anna jest holenderską influencerką, której profil na TikToku śledzi aż milion osób. Jej nagrania biją rekordy popularności. Na profilu nie zabrakło stylizacji m.in. Grace Kelly oraz księżnej Diany.

Instagram Post

To właśnie do "królowej ludzkich serc" TikTokerka jest porównywana najbardziej. Wszystko to za sprawą fryzury, którą tak chętnie nosiła księżna Diana. Kobieta postanowiła, że właśnie w taki sam sposób zacznie stylizować włosy.



Reklama

TikTok

Influencerka pokazała, w jaki sposób dokładnie uzyskała taki efekt. Jednak na fryzurze się nie skończyło. TikTokerka postanowiła także odwzorować stylizację księżnej Diany. Internaucie nie kryli, że TikTokerka zdecydowanie sprostała temu zadaniu. Pojawiły się także głosy, że to Rose Nora Anna powinna zagrać księżną Dianę w serialu "The Crown".



TikTok

TikTok

Czytaj więcej:



Agnieszka Włodarczyk opublikowała zdjęcie z synem. Aktorka poprosiła o radę



Olga Bołądź zachwyciła kreacją na premierze "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". Pokazała brzuch!



Kinga Rusin docenia "dobry design" podczas wycieczki po Afryce. Te miejsca ją zachwyciły!



Zobacz więcej: