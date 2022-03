Każdy polityczny czy społeczny kryzys błyskawicznie odbija się na rynkowych procesach. Dla przeciętnego konsumenta wpływ ten oznacza zwykle zmiany cen i/lub braki w zaopatrzeniu. Za podwyżki i puste półki odpowiedzialne są nie tylko przestoje w produkcji i przerwane łańcuchy dostaw, ale również nastroje społeczne. Za przykład niech posłuży masowe wykupywanie papieru toaletowego w pierwszych dniach pandemii Covid-19.

50 dolarów za paczkę prezerwatyw

Dziś w Rosji takim przedmiotem - nomen omen - pożądania, są prezerwatywy. W sieci pojawiło się zdjęcie kondomów znanej marki ze sklepową plakietką, na której widnieje cena 5295, 19 rubli. "Tymczasem w Rosji paczka prezerwatyw w niektórych sklepach kosztuje już 5295 rubli. To 50 dolarów po aktualnym kursie wymiany!" - czytamy w opisie.

Wygląda również na to, że mimo horrendalnej ceny, wielu Rosjan ruszyło do sklepów, by zrobić zapasy środków antykoncepcyjnych. By zapobiec panice, rosyjskie ministerstwo przemysłu i handlu wydało oświadczenie, w którym deklaruje, że "nie przewiduje się niedoboru tego produktu".

Najpierw cukier, teraz prezerwatywy

Mimo tych zapewnień Rosjanom, zatroskanym o jakość i bezpieczeństwo swojego życia seksualnego, trudno się dziwić. Sankcje, nakładane na Rosję od początku wojny w Ukrainie, już wpłynęły na jakość życia zwykłych obywateli. W ciągu dwóch pierwszych tygodni wojny ceny poszły w górę o średnio 4 proc., a w przypadku żywności o ponad 10 proc. Kilka dni temu media pisały o "bitwach o cukier", ilustrując teksty zdjęciami pustych półek. Dużym zainteresowaniem cieszą się również towary firm, które po inwazji na Ukrainę wycofały się z Rosji. Za przykład niech posłużą... zestawy Mc Donalds, które przez jakiś czas ludzie odsprzedawali sobie w internecie po cenach znacznie wyższych niż te, które zwykły znajdować się w menu.

Nie jest więc zaskoczeniem, że część społeczeństwa obawia się, że podobny scenariusz ziści się również w odniesieniu do prezerwatyw. W przypadku kondomów byłoby to tym bardziej uciążliwe, że są one jednym z produktów, dla których wyjątkowo trudno znaleźć skuteczny i bezpieczny zamiennik. Lepiej więc zabezpieczyć się zawczasu.

