Ideą kocich kawiarni jest obecność w nich kotów ze schroniska. Z jednej strony goście mogą się pobawić ze zwierzakiem, napić kawy w jego towarzystwie, z drugiej zaś pomyśleć nad adopcją jednego z przyjaznych stworzeń.

Pierwsza kocia kawiarnia w Polsce powstała w Krakowie. Kociarnia to miejsce zarówno ze stałymi kotami-gospodarzami, jak również z mruczkami do adopcji.



Psie kawiarnie - trudności

Z kolei jeśli chodzi o pomysł stworzenia analogicznej kawiarni z psami, to pojawiają się większe trudności. Psy są bowiem zwierzętami o większych wymaganiach i potrzebach. Trzeba je też regularnie wyprowadzać na spacer. Dodatkowo, psiaki ze schroniska mogą mieć poważne problemy adaptacyjne w stosunku do obcych ludzi i innych zwierząt.



Psie kawiarnie w Polsce

Obecnie wiadomo o istnieniu w Polsce jednej psiej kawiarni - Psikawki, która, co ciekawe, również działa w Krakowie. Nie jest to jednak miejsce, w którym na stałe przebywają psiaki-gospodarze. Do Psikawki można po prostu przychodzić z własnym czworonogiem.



Co jakiś czas są w niej organizowane zjazdy danej rasy psów, na których pojawiają się właściciele z swoimi towarzyszami, jak również ich miłośnicy. Pojawiają się także weekendy z psami ze schroniska i wtedy można je adoptować.



