"Sanatorium Miłości": znamy uczestników nowej edycji. "Seniorzy mogą wpaść w kompleksy"

Życie i styl „Atmosfera nasycona flirtem”. Tak płyną dni w sanatorium

"Sanatorium Miłości", flagowa produkcja TVP, to hit, który przed telewizory ściąga miliony widzów. Formuła show jest prosta: single po 60. roku życia spędzają ze sobą turnus w jednym z polskich sanatoriów. Biorą udział w zabiegach, zabawach, przechodzą metamorfozy i, rzecz jasna, poznają się bliżej. Uczestnicy łączą się w pary - kilka przetrwało do dziś. Najsłynniejsza to Iwona i Gerard.

Nowy, piąty już sezon "Sanatorium Miłości" startuje 1 stycznia 2023 r., TVP zorganizowała w czwartek, 8 grudnia, konferencję prasową, na której przedstawiono całą ekipę seniorów. Zdjęcia pojawiły się też w mediach społecznościowych.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Pod fotką pań komentarze co najmniej sceptyczne. "Niestety castingi do programu idą w złym kierunku. Dlaczego nie postawicie na seniorów, których każdy z nas ma przed oczami gdy pomyśli "senior". Liczy się tylko show i oglądalność. Niby chcecie znaleźć miejsce dla seniorów tym programem, pokazać fajne oblicze starości, ale nie ma ono nic wspólnego z rzeczywistością. Seniorzy zamiast mieć fan z oglądania, co najwyżej mogą wpaść w kompleksy. Szkoda" - czytamy.

Fani show wskazują, że w pierwszej edycji do czynienia mieliśmy z "prawdziwymi" seniorami, a w miarę czasu do programu trafiają coraz młodsze osoby.

Instagram Post Rozwiń

Co myślicie o tej grupie? Zapowiada się niezła zabawa?

Czytaj też: TVP szykuje nowy program. Połączą "Taniec z gwiazdami" z "Sanatorium miłości"?