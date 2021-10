Sen o zębach. Poznaj jego znaczenie!

Sen, w którym głównym motywem są zęby, najczęściej nie kojarzy się nam zbyt dobrze. Nawet, jeśli babcia przestrzega cię przed nim, to tak naprawdę wcale nie musi on oznaczać niczego złego.

Wiele zależy od kontekstu, bo, choć rzeczywiście czasem zdarza się, że wypadające uzębienie zwiastuje nieszczęście, chorobę lub w skrajnych przypadkach śmierć, sen o zębach może być po prostu ostrzeżeniem, radą lub też całkiem niezłym omenem.



Sen o zębach i dwie skrajnie różne interpretacje

Od starożytności ludzie obawiali się snu o wypadających zębach, traktując go jako zwiastun śmierci, albo poważnej choroby w rodzinie. Stąd do dziś drżymy na samą myśl o tym, co może nam się stać, jeśli w nocy przyśni nam się właśnie to.



Rzeczywiście, większość senników ostrzega, że przy takich snach należy mieć się na baczności, ale nie należy panikować, bo wypadające zęby mogą po prostu oznaczać, że poniesiemy niespodziewaną porażkę lub stratę na tle finansowym. Zdarzyć się więc może, że niedługo poniesiemy spory wydatek, lub nawet, że relacje z bliską nam osobą ulegną pogorszeniu.



Co ciekawe, niektóre interpretacje snu o wypadających zębach są bardzo optymistyczne.



Ponoć, jeżeli zęby są zepsute i wypadają, jest to znak, że problemy, z którymi od dawna się zmagamy ustaną i wszystko nareszcie się ułoży, a zdrowe białe zęby zwiastują dobre zdrowie lub wielki sukces.



Śnisz o wizycie u dentysty? To ostrzeżenie!

Wizyta u dentysty w śnie to ostrzeżenie przed tym, aby nie wypierać ze świadomości problemów i nie odkładać spraw do załatwienia na później.



Kiedy śni nam się plombowanie, to podświadomość może dawać do zrozumienia, że z pewnymi sprawami należy uporać się od razu.



Wyrywanie naszych zębów przez kogoś może oznaczać, że musimy liczyć się z porażką, bo z naszych planów nic nie wyjdzie, ale, jeśli to my wyrywamy komuś zęby, być może w końcu uda nam się zebrać na odwagę, aby zrobić to, czego od dawna się obawialiśmy.



