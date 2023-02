Eksperci wskazują przyczynę snów o bliskich zmarłych. To ważny sygnał

Życie i styl

Opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie, zabobony, przesądy, gusła. Wiele z nich zawiera ludową prawdę o snach i tego, co one oznaczają. Do dziś, mimo postępu nauki i tego, że wiemy o marzeniach sennych o wiele więcej, niż niegdyś, to sny nie są wciąż do końca zbadane. Co więc oznaczają niektóre z nich i na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Zdjęcie Sny są wciąż zagadką dla współczesnej nauki / 123RF/PICSEL