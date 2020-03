Siła, odwaga, niezależność - kup plakat i wesprzyj Centrum Praw Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet sklep Redro stworzył kolekcję 10 autorskich plakatów pod wspólnym tytułem „Kobiecość”. Część zysków z ich sprzedaży zostanie przeznaczona na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet, która pomaga kobietom dotkniętym przemocą. To dobra okazja, by okazać realne wsparcie tym, którzy na co dzień muszą walczyć o swoje prawa.

Zdjęcie Część dochodu ze sprzedaży plakatów trafi do Centrum Praw Kobiet /materiały prasowe

Choć inspiracją dla tego wydarzenia stał się Dzień Kobiet, sama akcja trwa przez cały marzec. Kupione w tym czasie autorskie plakaty zasilą budżet Centrum Praw Kobiet, co umożliwi prowadzenie jeszcze bardziej efektywnych działań.

- Zespół Redro doskonale zdaje sobie sprawę, że obok nas żyją kobiety, które na co dzień zmagają się z przemocą domową i dyskryminacją - tłumaczy Agata Trzaskawa, odpowiedzialna za promocję akcji. - Pomyśleliśmy, że 8 marca, w dniu, w którym wiele kobiet dostaje symboliczne kwiatki i drobiazgi, warto by i one otrzymały wsparcie.

Wsparcie to środki ze sprzedaży stworzonych specjalnie na tę okazję plakatów. Grafiki prezentują dziesięć unikalnych cech kobiecego charakteru, takich jak: "niezależność", "siła", "kreatywność" czy "odwaga". - Poprzez te plakaty chcemy mówić, że nie tylko można, ale należy być sobą, bo każdy ma do tego prawo - tłumaczą twórcy.

- Kupując plakat dla siebie czy bliskiej nam osoby, sprawimy nie tylko unikalny prezent, ale także wyciągniemy pomocą dłoń do podopiecznych Centrum Praw Kobiet, które dzięki nam zyskają szansę na realną zmianę - dodają.

Fundacja Centrum Praw Kobiet rozpoczęła działalność w 1995 r. i od tego czasu nieprzerwanie pomaga kobietom, które doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej, zarówno w domu, jak i na stanowisku pracy. Oferuje im pomoc psychologiczną i prawną, zapewnia schronienie, oferuje doradztwo zawodowe ułatwiając zdobycie niezależności, a także prowadzi telefon zaufania i grupy wsparcia. Co istotne, walczy także ze stereotypami, które kształtują życie wielu kobiet, ograniczając ich wiarę w siebie.

