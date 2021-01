Siwe to srebrne, a my wolimy złoto

Starość nie jest łatwa. Ale często trudniejsze od starości jest starzenie się, szczególnie, jeśli dotyczy kobiet.

Zdjęcie Czy noszenie siwych włosów wymaga odwagi? /123RF/PICSEL

Powiedzieć, że żyjemy w kulturze, gdzie nie wypada mieć zmarszczek i siwych włosów, to nic nie powiedzieć. Mamy środki i możliwości, by oszukać kalendarz. Gwiazdy z czasów mojego dzieciństwa nierzadko prezentują się lepiej, niż kiedy oglądałam je w telewizorze, będąc w szkole podstawowej. Nie, żebym cokolwiek im wypominała - chcą ładnie wyglądać przed kamerą, dzisiaj mogą.



Reklama

Presję czują i panowie, i panie, ale te ostatnie mam wrażenie, silniejszą, bo przecież żyjemy w społeczeństwie, w którym dziewczynki od najmłodszych lat są komplementowane właśnie za wygląd. Panna ma być tylko ciut brzydsza od anioła, a mężczyzna wystarczy, żeby był odrobinę ładniejszy od diabła. Takich porzekadeł jest w języku polskim więcej. Ale nie tylko w naszym. Los pięknych kobiet jest nieszczęśliwy, wybitni mężczyźni rzadko bywają urodziwi - mówi chińskie przysłowie.



Rycząca czterdziestka

W telewizji śniadaniowej celebrytka obchodzi okrągłe urodziny. Prowadzący stara się zażartować i mówi coś o "ryczącej czterdziestce", że bohaterka jest zaprzeczeniem takiej, na co obrusza się współprowadząca, mająca podobny pesel. "Rycząca", czyli taka, która już wie, że za chwilę odejdzie do lamusa, więc musi się mocno postarać, żeby z czasu, który jej pozostał, wycisnąć maksimum tego, co się da.

Stoję w kolejce. Trzymamy dystans, więc czasami można się pomylić, czy ktoś rzeczywiście czeka na swoją kolej. "Czeka pan do kasy?" - pyta młodszy mężczyzna starszego. "Nie. Na żonę czekam, ale ona, niestety, na pewno się znajdzie". "Ja też czekam na żonę" - odpowiada chłopak. "A, to młodej musi pan pilnować!" - doradza doświadczony.

"Żaden stary chłop nie jest tak stary, jak stara baba" - koleżanka powtarza znane porzekadło. I zaczynam jej wierzyć. Widzę, jak panie walczą, by na ich skroni nie pojawił się żaden siwy włos.



Anita Musioł, założycielka wydawnictwa Pauza mówi w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów": "... jesteś albo za młoda, by coś umieć, albo od razu za stara. Czyli wredna, a nie wymagająca, bo przecież zaraz zacznie ci się menopauza, hormony szaleją, czepiasz się młodszych ze strachu i zawiści. Nie wypowiadam się o innych branżach, ale kiedy jeżdżę na międzynarodowe targi książki, to siwe kobiety stoją tylko na stoiskach francuskich, włoskich i hiszpańskich. Na anglojęzycznych jest ich bardzo mało, na polskich - wcale".