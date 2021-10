Siwe włosy postarzają kobiety znacznie bardziej niż mężczyzn. Ile lat dodają?

Siwe włosy: moda, która dodaje lat

Za sprawą takich gwiazd, jak Helen Mirren, Jodie Foster czy Andie McDowell, która zachwyciła fanów prezentując w Cannes burzę srebrnych loków, siwe włosy wróciły do łask. Coraz więcej kobiet rezygnuje z maskowania siwizny, stawiając na naturalny wygląd. Choć ten uwalniający spod jarzma ciągłych wizyt u fryzjera trend skradł serca milionów pań, muszą one liczyć się z tym, że siwe włosy dodają im lat - i to dwa razy więcej niż panom.

Takie wnioski płyną z nowego sondażu autorstwa brytyjskich uczonych z kliniki transplantacji włosów Crown Clinic w Manchesterze. Badacze przeprowadzili ankietę z udziałem tysiąca osób. Pokazano im zdjęcia dziesięciu kobiet i dziesięciu mężczyzn o siwych włosach oraz cyfrowo zmienione wersje fotografii, na których pozbawiono ich siwizny. Zdaniem uczestników srebrne kosmyki postarzały kobiety średnio o sześć lat, podczas gdy panów jedynie o trzy.

Kobiety farbują włosy dużo częściej

Sondaż ujawnił zarazem, że aż 75 proc. kobiet i zaledwie 20 proc. mężczyzn farbuje włosy, by ukryć siwienie. Uczeni odkryli również, że 72 proc. kobiet obawia się siwienia, a 62 proc. twierdzi, że siwe włosy postarzają bardziej niż cokolwiek innego.

Jak podkreśla dr Asim Shahmalak, kierownik Crown Clinic, panowie nie są tak wielkimi szczęściarzami, jak mogłoby się wydawać. Mają bowiem nierzadko znacznie poważniejszy problem z fryzurą niż siwiejące panie.

Mężczyźni w dużo mniejszym stopniu przejmują się siwieniem, bo wyraźniejszym czynnikiem postarzającym jest dla nich łysienie typu męskiego, które jest powszechnym zjawiskiem. Z całą pewnością woleliby być siwi niż łysi.

Zdjęcie Z biegiem lat włosy siwieją. Dlatego też większość kobiet decyduje się, by regularnie je farbować / 123RF/PICSEL



