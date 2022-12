Sylwester oraz Nowy Rok to czas świętowania. Dlatego też pracodawcy decydują się na skrócenie godzin otwarcia swoich sklepów. Do której godziny otwarta będzie Biedronka, Auchan czy Lidl? Czy w Nowy Rok uda nam się zrobić zakupy? Sprawdźmy, jakie sklepy będą czynne w sylwestra oraz 1 stycznia 2023.

Jak są otwarte sklepy w sylwestra?

Sylwester nie należy do świąt ustawowo wolnych od pracy. Wiele osób jednak kończy pracę wcześniej, by móc dojechać do domów jeszcze w starym roku. Dlatego też dużo większych sklepów zmieniło godziny swojego otwarcia na 31 grudnia 2022. Większość sklepów czynna będzie od godziny 6.00 lub 7.00. Zamykać się będą w okolicach godziny 18.00/19.00. Wyjątkiem są niektóre sklepy sieci Intermarche, które działać będą do godziny 20:00.

Gdzie zrobić zakupy w sylwestra i 1 stycznia 2023 roku?

Zdjęcie Jak czynne będą sklepy w sylwestra? / 123RF/PICSEL

Duża część znanych sieci ogłosiła już godziny otwarcia swoich sklepów na sylwestra i Nowy Rok. O której godzinie możemy udać się na zakupy? Czy 1 stycznia którykolwiek sklep będzie otwarty?

Auchan:

Sieć Auchan 31 grudnia większość sklepów będzie miała czynnych od godziny 7.30 do 18.00. Mogą się jednak zdarzyć wyjątki. Mapę wraz z godzinami otwarcia sklepów znajdziemy na oficjalnej stronie sklepu Auchan.

Auchan 1 stycznia będzie nieczynny.

Biedronka:

W sylwestra sieci sklepów Biedronka czynne będą od godziny 6.00 do godziny 19.00.

W Nowy Rok, 1 stycznia 2023 sklepy tej sieci pozostaną nieczynne.

Zdjęcie Większość sklepów czynna jest w godzinach od 6:00/7:00 do 18:00/19:00. Jakie są dokładne godziny działania Biedronki, Kauflanda czy Carrefoura? / Jaroslaw Jakubczak/Polska Press/East News / East News

Carrefour :

W sylwestra sklepy będą czynne w godzinach 7:00-18:00.

W Nowy Rok większość sklepów tej sieci będzie zamknięta. Zdarzyć się jednak mogą wyjątki. Carrefour posiada część sklepów na zasadach franczyzy. Wtedy to o otwarciu w Nowy Rok decyduje właściciel danego sklepu.

Intermarche:

31 grudnia sklepy Intermarche działać będą do godziny 18-20. Zmienne są również godziny otwarcia. Godziny otwarcia podane zostały na stronie internetowej sklepu.

1 stycznia sklepy sieci Intermarche będą zamknięte.

Kaufland:

31 grudnia sklepy Kaufland będą czynne od godziny 6.00 do 18.00.

W Nowy Rok sklepy tej sieci będą zamknięte.

Lidl:

Lidl w sylwestra działać będzie w godzinach 6.00-19.00.

Sklepy tej sieci nie będą otwarte na Nowy Rok.

Stokrotka:

W sylwestra sklepy Stokrotka czynne będą w godzinach od 6.30 do 8.00. Stokrotka Express natomiast działać będzie do godziny 22.00.

1 stycznia 2023 sklepy pozostaną zamknięte.

Gdzie zrobimy zakupy w dzień wolny od pracy?

1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wtedy to zamknięta jest większość sklepów oraz punktów usługowych. Mimo to istnieje kilka miejsc, w których zrobimy noworoczne zakupy. W Nowy Rok działać będą stacje benzynowe, niektóre mniejsze sklepy osiedlowe oraz punkty sieci Żabka. Ich otwarcie zależy jednak od właścicieli. Zakupy zrobimy także w sklepach samoobsługowych. Niektóre miasta oferują nawet automatyczne sklepy spożywcze .

