Spis treści: 01 Jak skreślać liczby w Lotto, żeby wygrać? Ta kombinacja ma powodzenie

02 Losowanie Lotto: jakie numery padają najczęściej?

03 Główna wygrana w Lotto? Szukaj znaków

Jak skreślać liczby w Lotto, żeby wygrać? Ta kombinacja ma powodzenie

Jedni grają w lotto regularnie, podczas gdy inni skreślają liczby tylko sporadycznie. Wszystkim przyświeca jednak jeden cel - wielka wygrana. Lotto to najstarsza, a jednocześnie najpopularniejsza w Polsce gra liczbowa. Polacy skreślają numerki nieprzerwanie od 1957 roku, a jak wynika z badań, dziś robi to już co drugi Polak.

Zdjęcie Jak wygrać w Lotto? / 123RF/PICSEL

W jaki sposób zwiększyć swoje szanse na wygraną? Jak się okazuje, najczęściej stosowanymi kombinacjami cyfr są: 1, 2, 3, 4, 5, 6, wielokrotności "szczęśliwej siódemki", czyli 7, 14, 21, 28, 35 i 42, a także cyfr 4, 8, 15, 16, 23, 43. Ostatnia z kombinacji znalazła swoją inspirację w amerykańskim serialu "Zagubieni", w którym jeden z bohaterów odmienił swoje życie za sprawą wygranej w loterii. Tak zakreślone liczby zwiększają szansę na wygraną, jednak mogą doprowadzić do znacznego pomniejszenia wygranej. Są bowiem najpopularniejsze.

Losowanie Lotto: jakie numery padają najczęściej?

Wśród najczęściej wygrywających liczb znalazło się:

28, 17, 32, 14, 7, 42, 10, 8 20 oraz 40

Najmniejsze szanse na wygraną mają liczby:

43, 19, 26, 45, 30, 29, 47, 48 oraz 39 i 33

Wiele osób często decyduje się również na regularne typowanie tych samych liczb, uważając, że tylko w ten sposób trafią upragnioną "szóstkę". Czas obalić ten mit. Prawdopodobieństwo nie pozostawia tutaj żadnych złudzeń. Istnieje aż 98,9 proc. szans na to, że wytypowany przez nas ciąg liczb nie padnie przez najbliższych... tysiąc lat.

Główna wygrana w Lotto? Szukaj znaków

Sposoby na łatwą wygraną w popularnej loterii zdradzają również astrolodzy. Według nich pomocne mogą okazać się omeny oraz przeczucia. Jeśli przyśni nam się rząd cyfr, warto zapisać je od razu po przebudzeniu, a kolejno przenieść na kupon.

Astrolodzy zdradzają również, aby dobrze skupić się w drodze do kolektury. Jeśli podczas spaceru natrafimy na monetę, to świetny znak. Za złe omeny uważa się jednak m.in. wypadki, przykre sytuacje, a także zaczepki chuliganów czy nietrzeźwych osób. Wówczas warto zrezygnować z posłania kuponu.

Jeśli udało ci się do tej pory przynajmniej raz obstawić dobre cyfry, z kolejnym losem udaj się w to samo miejsce. To może być twoja "szczęśliwa kolektura".