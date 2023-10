Spis treści: 01 Podkowa na szczęście — liderka wśród symboli od wieków

02 Zawieś przy drzwiach wejściowych. Szczęście wkroczy do domu bez pytania

03 Jesienne skarby

04 Rośliny, które przynoszą szczęście

Podkowa na szczęście — liderka wśród symboli od wieków

Szacuje się, że podkowy zostały rozpowszechnione już w X wieku. Ich pierwotna funkcja, mająca na celu ochronę końskich kopyt przed ścieraniem, szybko podziałała na wyobraźnię ówczesnych ludzi. Zaczęli oni przypisywać jej magiczne działanie, które postrzegano jako tarczę ochronną przed złymi mocami.

Do dziś przetrwały wierzenia utożsamiające podkowę z symbolem szczęścia w domu. Niejednokrotnie jest wybierana jako prezent dla osób, które właśnie wprowadzają się do nowego mieszkania. Najlepiej, by była wykonana z żelaza, a jej lokalizacji nie należy pozostawiać przypadkowi. Powinna być zawieszona nad drzwiami wejściowymi. Jak zamocować podkowę? To również ma znaczenie.

Jeśli będzie skierowana do góry, przyjmując kształt litery "U", stanie się magnesem przyciągającym szczęśliwe zbiegi okoliczności, pomyślność i powodzenie w finansach.

Podkowa zawieszona końcami skierowanymi w dół ma przede wszystkim działanie ochronne, zabezpieczające domostwo przed nieszczęściami i złą energią.

Zawieś przy drzwiach wejściowych. Szczęście wkroczy do domu bez pytania

Nie musisz od razu przystępować do remontu czy całkowitego przearanżowania mieszkania. Czasem najmniejsze drobiazgi mogą zrobić dużą różnicę. Co przyciąga szczęście do domu? Niewielkie metalowe dzwoneczki, które wydają cichy, przyjemny dźwięk, będą trafionym pomysłem.

Zawieszone przy drzwiach wejściowych przyciągają przyjaciół i dobrą energię. Wiele osób zawiesza je przy oknach w celu zwiększenia swoich szans na powodzenie w kwestiach finansowych. Przy okazji są uniwersalną ozdobą, którą łatwo jest dopasować zarówno do mieszkań urządzonych w nowoczesnym stylu, jak i bardziej tradycyjnych wnętrz.

Jesienne skarby

Zdarza się, że amulety szczęścia leżą na ulicy. Znajdziesz je nawet na trawniku czy w parkowej alejce. Czujność zachowuj zwłaszcza podczas jesiennych spacerów. O jakich przedmiotach, przynoszących szczęście, mowa? Na scenę wkraczają skarby prosto z natury.

Czy kasztany przynoszą szczęście? Nasi przodkowie upatrywali w nich sposobu na odpędzenie chorób. Z tego powodu umieszczano je pod łóżkami. Z kolei żołędziom przypisywano symbolikę związaną z pozytywną energią, krzepą i wigorem. Kilka sztuk obecnych w domowym zaciszu może pomóc w realizacji długofalowych przedsięwzięć. Jak widać, przydadzą się nie tylko do dziecięcych zabaw kreatywnych.

Rośliny, które przynoszą szczęście

Uprawa roślin doniczkowych to hobby, któremu w ostatnich latach oddaje się coraz więcej osób. Stworzenie małej dżungli w domowym zaciszu staje się przedmiotem rozmów i wymiany doświadczeń. Rozkwitające okazy przynoszą dużo satysfakcji, a widok soczyście zielonych liści jest w stanie ukoić nerwy po męczącym dniu. Niektórym gatunkom przypisywane jest szersze, magiczne znaczenie. Jakie rośliny doniczkowe przynoszą szczęście?

Pieniążek — już sama nazwa wskazuje, że jego obecność w domu może przysłużyć się poprawie naszych finansów.

— już sama nazwa wskazuje, że jego obecność w domu może przysłużyć się poprawie naszych finansów. Aloes — roślina słynie ze swoich leczniczych właściwości, posiada też zdolność oczyszczania powietrza. W przeszłości wierzono, że jej obecność w domu przynosi szczęście. Nie zaszkodzi spróbować!

— roślina słynie ze swoich leczniczych właściwości, posiada też zdolność oczyszczania powietrza. W przeszłości wierzono, że jej obecność w domu przynosi szczęście. Nie zaszkodzi spróbować! Bazylia — sprawdza się nie tylko w celach kulinarnych. W ziołolecznictwie była wykorzystywana do leczenia stanów zapalnych i poprawy krążenia krwi. Wierzono również, że chroni domowników przed wpływem złej energii.

— sprawdza się nie tylko w celach kulinarnych. W ziołolecznictwie była wykorzystywana do leczenia stanów zapalnych i poprawy krążenia krwi. Wierzono również, że chroni domowników przed wpływem złej energii. Zielistka — prosta w uprawie roślina sprzyja przede wszystkim dobrym stosunkom międzyludzkim i stabilizacji życia rodzinnego. Istnieją wierzenia, według których zielistka gwarantuje szczęśliwy powrót do domu osobom wyruszającym w podróż.

