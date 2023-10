Spis treści: 01 Czas wielkich zaćmień i czas wielkich zmian. Kto powinien być wyjątkowo uważny?

02 Rak powinien zaufać intuicji. Finansowe zmiany na horyzoncie

03 Koziorożec domknie ważne sprawy. Nowy rozdział w życiu

Czas wielkich zaćmień i czas wielkich zmian. Kto powinien być wyjątkowo uważny?

Czas wielkich zaćmień w astrologii i występowania portali numerologicznych, które mają miejsce jesienią tego roku, sprzyja zmianom.

Zmiany odczują wszystkie znaki zodiaku, dla każdego jest to wyjątkowy okres, ale wygląda na to, że dwa znaki zodiaku odczują działanie Wszechświata jeszcze bardziej.

Czy jest się czego bać? Absolutnie nie. Zmiany, choć niekiedy trudne, mogą okazać się finalnie owocne i nawet jeżeli w głębi duszy nie jesteśmy gotowi na rewolucję w naszym życiu to ci, którzy wierzą w moc astrologii, są przekonani, że Kosmos przyszykował wyjątkową i potrzebą drogę dla niektórych z nas.

Astrolodzy wskazują dwa znaki zodiaku, które tej jesieni w okresie wielkich zaćmień - Słońca i Księżyca -powinny być gotowe na wejście w nowe życie.

Kto został wybrańcem Wszechświata i jego życie niedługo się odmieni?

Rak powinien zaufać intuicji. Finansowe zmiany na horyzoncie

Pierwszym znakiem zodiaku, który poczuje wiatr zmian w swoim życiu to Rak. Zodiakalne Raki jeszcze w październiku i w listopadzie mogą spodziewać się ciekawego obrotu sprawy, jeżeli chodzi o ich pracę i finanse.

Nie będą to zmiany błahe, ale znaczące. Ich Koło Fortuny mocno się zakręci. Co więcej, Raki jesienią powinny zaufać intuicji, bo to ona może zaprowadzić Raka do wielkich pieniędzy i sukcesów zawodowych.

Zodiakalne Raki w biznesie powinny więc jesienią kierować się nie tylko głową, ale i... sercem. Ono także zadrży u Raka w aspekcie miłosnym. Jesień to dla Raków szansa na wielką, prawdziwą miłość!

Koziorożec domknie ważne sprawy. Nowy rozdział w życiu

Dla Koziorożców jesień okaże się być przełomowa. Obecnie u tego znaku zodiaku dzieje się wiele i można odnieść wrażenie panowania chaosu.

Zdjęcie Koziorożec ma przed sobą czas nowych możliwości / Picsel / 123RF/PICSEL

To jednak odmieni się na przełomie października i listopada, bo wszystko, co rozpoczął Koziorożec, dobiegnie końca. Zodiakalne Koziorożce pozamykają wszystkie istotne dla nich sprawy i to sprawi, że będą mogli rozpocząć nowy etap w swoim życiu.

Jeżeli Koziorożce myślą, że nic ich dobrego nie spotka już w tym roku, to mogą się bardzo mylić, bo odmienny los nadchodzi dużymi krokami.

