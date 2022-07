Spis treści: 01 Makabryczne znalezisko w obwodzie kijowskim

02 Szczątki znalezione w walizce

03 Mówiła, że spotkała miłość swojego życia

Makabryczne znalezisko w obwodzie kijowskim

Makabryczna zbrodnia w obwodzie kijowskim. Jak informują tamtejsi policjanci, odnoszący sukcesy prawnik i uczestnik popularnego show "Ślub od pierwszego wejrzenia" zamordował swoją ukochaną. Pociął jej ciało na kawałki, a nocą przeniósł szczątki na śmietnik. Tam włożył ręce i nogi zamordowanej do walizki, a później wyrzucił do stawu.

Szczątki znalezione w walizce

- Zmarłą cudem udało się zidentyfikować po markowej sukience. To makabryczna historia miłości, cynizmu, desperackiej próby zatarcia śladów zbrodni i profesjonalnej pracy policjantów obwodu kijowskiego - przekazał Andrey Nebitov, szef policji w obwodzie kijowskim.

Jak relacjonują funkcjonariusze, wszystko zaczęło się od tego, że nieopodal zakładu znajdującego się we wsi Novi Bezradychi, została znaleziona walizka ze szczątkami. Były w niej również ubrania kobiety.

Mówiła, że spotkała miłość swojego życia

Ustalenie tożsamości ofiary było dla policjantów ogromnym wyzwaniem. Gdy już się udało, okazało się, że ten tragiczny los spotkał 39-letnią mieszkankę Kramatorska. Kobieta wróciła z Polski i zamieszkała w domu prawnika. Swoim znajomym miała mówić, że spotkała miłość swojego życia.

- Sielanka nie trwała jednak długo. W ferworze kłótni prawnik i uczestnik talk-show udusił ją, wyciął i zamroził jej język, nerkę, macicę i serce, a ręce i nogi włożył do walizki. To, jak sprawca pozbył się części ciała, zarejestrowały kamery przemysłowe - i to mimo tego, że mężczyzna próbował je jakoś obejść - relacjonuje policja.

Śledczy, pod kierownictwem kijowskiej prokuratury obwodowej, postawili podejrzanemu mężczyźnie zarzuty o popełnienie przestępstwa z premedytacją i nielegalne posługiwanie się bronią.

