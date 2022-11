Słynna zakonnica zrzuciła habit. Jest nie do poznania!

Nagranie ze "śpiewającą zakonnicą” zrobiło niemałe zamieszanie w sieci. Internauci z całego świata wchodzili do serwisu YouTube, by obejrzeć filmik, na którym kobieta wykonywała cover piosenki Alicii Keys "No One". W ciągu tygodnia wideo obejrzało 90 milionów ludzi! Siostra Cristina Scuccia po latach spędzonych w zakonie postanowiła z niego wystąpić. Kobieta jest nie do poznania. Co skłoniło ją to porzucenia habitu? Czym się aktualnie zajmuje?

Zdjęcie Cristina Scuccia w 2014 r. / PH Morpheus / East News