Czym jest czternasta emerytura?

Ustawa o kolejnym, dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w postaci czternastej emerytury została podpisana przez prezydenta 19 lipca br. i kilka dni później opublikowana w "Dzienniku Ustaw". Czternasta emerytura ma przysługiwać seniorom na stałe.

Aby otrzymać "czternastkę", nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS i inne organy rentowe będą przyznawać i wypłacać to świadczenie z urzędu. "Czternastka" jest wypłacona wraz z emeryturą i rentą w taki sam sposób jak świadczenie główne - przelewem lub przekazem gotówkowym - czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzymują osoby, których wysokość comiesięcznego świadczenia brutto nie przekracza 2,9 tys. zł. Do tych, którzy pobierają wyższe świadczenie, "czternastka" trafia pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Coraz mniej osób uprawionych do pobierania "czternastki"?

Prezes Instytutu Emerytalnego dr Antoni Kolek powiedział na antenie Radia Zet, że "(...) za chwilę to będzie świadczenie głównie dla kobiet o niskich emeryturach". O czym mowa? Jak już wspomnieliśmy - do tych seniorów, którzy pobierają wyższe świadczenie niż 2,9 tys. zł, "czternastka" trafia pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę". Należy jednak zaznaczyć, że ustawa nie przewiduje waloryzacji tego kryterium. Dlaczego, zdaniem prezesa Instytutu Emerytalnego "czternastki" będą pobierane głównie przez kobiety?

Otóż emerytury kobiet są przeważnie niższe niż świadczenia pobierane przez mężczyzn. Wynika to m.in. z faktu, iż kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę, a więc mają krótszy okres składkowy, a to z kolei wpływa na ostateczną kwotę emerytury.

"Poziom uprawniający do otrzymywania czternastki powinien być podnoszony. Jeżeli tego nie będzie, to 14. emerytura będzie powoli wygaszana. Wystarczy zostawić próg dochodowy bez zmian, tak jak jest teraz, a za chwilę coraz więcej świadczeń będzie powyżej 2900 zł brutto. Tym samym mniej osób będzie do tej 14. emerytury uprawnionych, więc i jej koszty będą spadały. Przeciętna emerytura wynosi obecnie 3482,63 zł brutto, jest więc już powyżej kwoty progu dochodowego. Średnia emerytura mężczyzn w ogóle jest daleko powyżej tej granicy" - powiedział w Radiu Zet dr Antoni Kolek.

Prezes Instytutu Emerytalnego jest również zdania, że czternasta emerytura nie zostanie wycofana.

"Jest to zadanie, które jest ustalane ustawowo, więc nie ma możliwości, żeby ich nie wypłacić. Trzynastki i czternastki będą, to nie podlega żadnej dyskusji - twierdzi Antoni Kolek.