Czym jest kod PIN?

Banki stosują rozmaite zabezpieczenia w dostępie do finansów, które mają chronić ich klientów przed złodziejami. W aplikacjach mobilnych ustawiamy skomplikowane hasła, które po jakimś czasie często ulatują nam z pamięci. To samo dotyczy PIN-u do kart płatniczych, za pomocą których najczęściej płacimy podczas dokonywania zakupów.

Kod PIN (Personal Identification Number) to czterocyfrowy kod zabezpieczający transakcje dokonywane kartą płatniczą. Kod PIN potwierdza, że transakcja karta dokonywana jest przez osobę do tego upoważnioną. Ponadto kod PIN służy właścicielowi karty płatniczej do autoryzacji transakcji w terminalach w punktach handlowo-usługowych oraz podczas wpłacania lub wypłacania gotówki w bankomatach.

Zdjęcie Złodzieje doskonale wiedzą, jakie cyfry do zabezpieczenia najczęściej ustawiają właściciele kart płatniczych / 123RF/PICSEL

Ustalając kod PIN do karty płatniczej wiele osób kieruje się wygodą - wówczas czterocyfrowy kod jest łatwą do zapamiętania kombinacją cyfr. Bardzo często ustalony przez właściciela karty kod jest odpowiednikiem roku jego urodzenia. A na takie rozwiązania złodzieje zacierają ręce. Dlaczego?

Otóż dwie pierwsze cyfry składać się będą z kombinacji 19 i 20, co w przypadku utraty karty na rzecz złodzieja, niebywale ułatwia przestępcy rozszyfrowanie dwóch pozostałych cyfr.

Zdjęcie Karta płatnicza to wciąż bardzo popularna metoda płacenia / 123RF/PICSEL

Jakiego kodu PIN nie ustawiać?

Nick Berry, analityk danych firmy Meta, podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi najbardziej niefortunnych kodów zabezpieczających, które nie chronią nas przed niechcianą stratą funduszy. Złodzieje doskonale zdają sobie sprawę, jakich kodów najczęściej używają klienci banków i skrzętnie z tej wiedzy korzystają.

Takiego kodu PIN lepiej nie ustawiaj dla swojej karty płatniczej:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

2580

Pamiętajmy również, by nigdy nie zapisywać ustalonego kodu PIN, na wypadek, gdybyśmy go zapomnieli. Jeśli już zdarzy nam się zapomnieć, jaki kod zabezpieczający przynależy do naszej karty, zgłośmy się do banku, gdzie bez problemu po procesie weryfikacji będziemy mogli ustawić nowy PIN.