Czym jest deklaracja do CEEB?

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku tudzież lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli i zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zdjęcie Kontrole deklaracji CEEB organizowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione przez gminy / 123RF/PICSEL

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza - czytamy na stronach rządowych.

Zdjęcie Kontroli mogą spodziewać się osoby, które zgłosiły swoje źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków / 123RF/PICSEL

Ruszają kontrole deklaracji CEEB

Kontrole deklaracji CEEB organizowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej, a także w programach ochrony powietrza. Inspekcję mogą sprawować m.in. komisarze i funkcjonariusze straży miejskiej z upoważnienia np. burmistrza, przedstawiciele samorządu i inspektorzy ochrony środowiska.

Zdjęcie Kontrolerzy sprawdzą, czy posiadane źródło ciepła jest zgodne z tym, które zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków / 123RF/PICSEL

Kontroli mogą spodziewać się osoby, które zgłosiły swoje źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jednak weryfikowane będzie nie tylko wskazane w deklaracji źródło ciepła, ale również m.in. rodzaj ocieplenia, grubość ścian czy typ dachu.

Kontrole deklaracji CEEB - oszuści zacierają ręce

Rozpoczęte kontrole są doskonałą okazją dla oszustów, którzy podszywając się pod osoby uprawnione do przeprowadzania inspekcji, wykorzystują niewiedzę właścicieli domów, a zwłaszcza dotyczy to osób starszych. Oszuści wpuszczeni do domu z pewnością wykorzystają każdą nadarzającą się okazję do dokonania kradzieży cennych przedmiotów lub pieniędzy.

Zdjęcie Właściciel domu ma prawo zażądać od kontrolera przedstawienia odpowiednich dokumentów / 123RF/PICSEL

W sytuacji, gdy do drzwi zapuka osoba podająca się za kontrolera, jako właściciele domu mamy prawo zażądać okazania legitymacji i stosownych dokumentów uprawniających do przeprowadzenia kontroli.