Stewardesa zdradziła kilka porad dotyczących pobytu w hotelu

Kat Kamalani jest stewardesą i za pośrednictwem mediów społecznościowych dzieli się swoimi doświadczeniami. Tym razem postanowiła zdradzić kilka porad dotyczących m.in. korzystania z hotelowych naczyń.

Na początku od razu podkreśliła, że nie poleca korzystania ze szklanek, które znajdują się w pokojach, jeśli nie ma tam zmywarki do naczyń. Przede wszystkim nie wiadomo, czy zostały dokładnie wyczyszczone.



Powodem jest to, że nie wiesz, czy zostały one wyczyszczone prawidłowo lub po prostu wypłukane po poprzednich osobach, które przebywały w tym pokoju hotelowym.

Kobieta ostrzega także przed używaniem pilota do telewizora. Nigdy tego nie robi, a do jego zakrycia wykorzystuje plastikową torbę. Kat Kamalani uważa, że był używany przez wiele osób i przez to jest siedliskiem bakterii.



TikTok

Ponadto zdradziła, co zrobić, jeśli hotel, w którym nocujemy, nie oferuje śniadań. Zdaniem Kat Kamalani w takiej sytuacji najlepiej zjeść owsiankę, a do jej zrobienia można wykorzystać gorącą wodę z ekspresu.



Uznaje się, że siadanie na tapicerowanych krzesłach nie jest najlepszym pomysłem. Tylko na pierwszy rzut oka mogą wyglądać na czyste. Wbrew pozorom takich mebli nie da się dokładnie wyczyścić, tak jak w przypadku pościeli i ręczników, które są prane w wysokiej temperaturze.



Mimo że film został polubiony przez ponad 30 tysięcy osób, to w komentarzach nie każdy zgodził się z TikTokerką.



