Stopnie alarmowe to przede wszystkim sygnał do zachowania szczególnej czujności. Mowa tu o administracji publicznej i służbach pilnujących naszego bezpieczeństwa.

Stopnie alarmowe w Polsce - dlaczego zostały wprowadzone?

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, zgodnie z którym stopnie alarmowe obowiązują do 15 maja 2022 / Jacek Dominski /REPORTER / East News

W całej Polsce obowiązują obecnie 2 stopnie alarmowe - BRAVO i CHARLIE-CRP. Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenie, zgodnie z którym stopień ich obowiązywania został przedłużony. I tak, drugi stopień alarmowy BRAVO i trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP obowiązują do 15 maja 2022 roku do godz. 23:59. Zostały one wprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Reklama

Stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z obecną sytuacją w regionie i w Ukrainie, jak i wzmożonym ruchem na granicy. Natomiast stopień CRP został wprowadzony po to, by przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Co to konkretnie oznacza?

Zobacz również: Gdzie w Polsce może zatrząść się ziemia? Oto zagrożone tereny

Stopień alarmowy BRAVO

Zdjęcie W ramach stopnia BRAVO to m.in. policja prowadzi wzmożone kontrole dużych skupisk ludzkich / Artur BARBAROWSKI/East News / East News

Stopień BRAVO to drugi w 4-stopniowej skali stopni alarmowych. Może być wprowadzany, gdy zaistnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym (gdy konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany). Wówczas organy państwa mają konkretne zadania do realizacji.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, należą do nich:

prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich,

prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych,

zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym,

ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach,

obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym,

dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych,

wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych,

wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Zobacz również: Koniec nieograniczonych drinków na all inclusive. Kurorty zaostrzają przepisy

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP

Zdjęcie Stopień CHARLIE–CRP jest związany z kwestiami cyberbezpieczeństwa / Marek BAZAK/East News / East News

Stopień CHARLIE-CRP jest związany natomiast z kwestiami cyberbezpieczeństwa. Kiedy jest wprowadzany?

- Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu - informuje w swoim komunikacie MSWiA.

Ten stopień alarmowy również obejmuje całą Polskę. Zadania związane z CHARLIE-CRP obejmują przede wszystkim całodobowe dyżury administratorów systemów istotnych dla działania danych organizacji, przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w razie ataku. Na liście zadań znajduje się również zapis dotyczący planów na wypadek funkcjonowania po takim ataku.

Zobacz również: Wojna w Ukrainie, Trump i pandemia. "Przepowiednie" twórców The Simpsons

MSWiA apeluje do Polaków

MSWiA w swoim komunikacie apeluje do Polaków, by zwracali uwagę na wszelkie "niestandardowe sytuacje". Przykłady? Nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki pakunki, torby czy plecaki w miejscach publicznych, samochody - zwłaszcza transportowe, które są zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

***

Zobacz również: