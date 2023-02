Strażacy wkroczyli do mieszkania, by ugasić pożar. To, co w nim zastali wprawiło ich w zdumienie

Niecodzienne doświadczenie stało się udziałem pracowników straży pożarnej z Gorzowa Wielkopolskiego. Zostali wezwani do pożaru przez mieszkańców budynku, którzy zauważyli, że w jednym z mieszkań rozprzestrzenia się ogień. Wkroczyli do mieszkania, a to, co w nim zastali wprawiło ich w niemałe zdumienie.

