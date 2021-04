​Suknia ślubna księżnej Diany z ponad 7-metrowym trenem trafi na wystawę

29 lipca minie 40 lat od "ślubu stulecia", jak zwykło się określać zaślubiny Diany Spencer i księcia Karola. Panna młoda miała wówczas na sobie suknię z jedwabnej tafty w kolorze kości słoniowej, obszytą 10 tysiącami cekinów z masy perłowej.

Zdjęcie Suknia ślubna Lady Diany budzi emocje po dziś dzień / Associated Press / East News

Suknię zaprojektowało małżeństwo Elizabeth i Davida Emanuelów. Ma subtelny dekolt, obszerne bufiaste rękawy, ręcznie haftowane koronkowe aplikacje oraz kokardki. Jej gorset ozdobiono antyczną koroną Carrickmacross, która pierwotnie należała do królowej Marii, prababki Karola.

Według wcześniejszych relacji twórców sukni, Lady Di życzyła sobie, by była ona "najdłuższa". Stąd tren o długości 25 stóp (7,62 m). Tak długi, że Diana ledwo zmieściła go w powozie, którym przybyła przed katedrę wraz ze swoim ojcem.

Suknia nie była pokazywana publicznie od wielu lat. Jak podaje serwis "People" projektantka Elizabeth Emanuel widziała ją ostatnio w Althorp - rodzinnym domu Diany - na wystawie otwartej w lipcu 1998 roku, prawie rok po śmierci tragicznej śmierci Diany. Teraz synowie Diany i Karola, książęta William i Harry zgodzili się, by zaprezentowano ją w ramach kolejnej wystawy "Royal Style in the Making". Dlaczego oni podjęli tę decyzję? Ponieważ księżna zażądała w testamencie, by jej rzeczy osobiste zostały przekazane synom, gdy obaj będą mieli ukończone 30 lat (młodszy z nich Harry, skończył 30 lat w 2014 roku).

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 3 czerwca w zabytkowej oranżerii na terenie Pałacu Kensington. Potrwa do 2 stycznia 2022 roku. Cytowany przez "People" kurator Matthew Storey, powiedział, że wystawa: "naświetli talenty niektórych przedstawicieli brytyjskiego designu, których praca odegrała kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości wizualnej rodziny królewskiej w XX wieku".

Można tu będzie zobaczyć więc nie tylko słynną suknię ślubną Lady Di, ale też wiele innych strojów i akcesoriów, zaprojektowanych na specjalne zamówienie członków brytyjskiego dworu królewskiego.