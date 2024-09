Świat oszalał na jego punkcie. Jesienny hit modowy, który musisz mieć w swojej szafie

Jesień 2024 to powrót do klasyki - sweter w paski wrócił na modowe salony w wielkim stylu . Ten prosty, lecz efektowny element garderoby nie tylko dodaje uroku każdej stylizacji, lecz także jest niezwykle wszechstronny. Inspirując się francuską modą, gdzie paski są symbolem szyku i elegancji , kobiety na całym świecie zakochały się w tym wzorze i znowu po niego sięgają.

Wielka popularność swetra w paski wynika z tego, że dodaje on każdej stylizacji uniwersalności i dodatkowo ma wiele zastosowań - świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i do biura.

Ten modowy hit pojawia się na ulicach miast, w mediach społecznościowych i na wybiegach. Sweter w paski noszą największe gwiazdy i influencerki, co tylko podkreśla jego status w tym sezonie. Sandra Kubicka była jedną z pierwszych osób, które pokazały się w tym swetrze na Instagramie , co natychmiast wywołało lawinę pozytywnych reakcji.

Stylizacja swetra w paski jest niezwykle prosta, ponieważ pasuje on praktycznie do wszystkiego i jedyne, co nas ogranicza to nasza wyobraźnia. Oto kilka propozycji, które warto wypróbować: