Światowy Dzień Wegetarianizmu. Kiedy wypada?

Światowy Dzień Wegetarianizmu

Światowy Dzień Wegetarianizmu wypada 1 października. Tego dnia na całym świecie promowany jest wegetarianizm oraz to, jakie korzyści zdrowotne za sobą niesie.



To święto zostało ustanowione w 22 listopada 1977 roku w New Delhi podczas 24. Światowego Kongresu Wegetariańskiego przez Międzynarodową Unię Wegetariańską. Pomysłodawcą święta było Północnoamerykańskie Towarzystwo Wegetariańskie.



Czym jest wegetarianizm?

Zdjęcie Laktowegetarianizm to dieta pozbawiona mięsa, ryb oraz jajek / 123RF/PICSEL

Można wyróżnić kilka wersji wegetarianizmu. Za podstawową uznaje się laktoowowegetarianizm, który opiera się na wykluczeniu z diety mięsa i ryb. Ponadto ta odmiana wegetarianizmu nie uwzględnia produktów, których pochodzenie jest związane z ubojem zwierząt np. żelatyna. Natomiast osoba będąca na tej diecie spożywa produkty mleczne i jajka.

Można wyróżnić również dietę laktowegetariańską. Wiąże się ona z wykluczeniem nie tylko mięsa oraz ryb, ale także jajek. Inaczej jest jednak w przypadku diety owowegetariańskiej, która wyklucza nabiał, mięso i ryby.



Popularny staje się również fleksitarianizm. Jest to sposób odżywiania, którego podstawą są warzywa i inne produkty roślinne, jednak od czasu do czasu dopuszcza się spożywanie mięsa i ryb.



Polacy a wegetarianizm

Analizy Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia wykazały, że Polacy ograniczyli kupowanie mięsa, a co za tym idzie, zaczęli wybierać jego roślinne zamienniki. Uznaje się, że to jeden z głównych popandemicznych trendów konsumenckich.



Wyniki nie wskazują, że jest to rewolucyjny krok, ale zdecydowanie nastąpiła zmiana w nawykach konsumenckich.



