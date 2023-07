Sylwia Bomba - kariera w telewizji i internecie

Sylwia Bomba z zawodu jest fotografką, jednak swoją sławę zyskała dzięki udziałowi w programie "Googlebox. Przed telewizorem", emitowanym na kanale TTV. Tam, bardzo szybko podbiła serca fanów, a następnie przeniosła swoją karierę do mediów społecznościowych. Obecnie jej instagramowe konto obserwuje niemal 830 tysięcy użytkowników. Wraz z rosnącą popularnością w sieci, zaczęła otrzymywać coraz więcej propozycji, m.in. udziału w 12. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami".

O Sylwii Bombie zrobiło się głośno w mediach w kontekście jej metamorfozy. Influencerka zrzuciła około 30 kilogramów i ciężką pracą uzyskała wymarzoną sylwetkę. Jej instagramowe posty są prawdziwą inspiracją dla wszystkich osób, które dążą do zmiany wyglądu swojego ciała.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Sylwia Bomba pokazała, co ukrywa pod sukienkami. Fani oniemieli

Premiera filmu "Barbie" w Polsce. Celebryci brylowali na ściance

Na premierze filmu "Barbie" w Polsce pojawiło się wiele celebrytek i celebrytów, którzy chętnie pozowali na ściance w różowo-cukierokowych stylizacjach, które miały odpowiadać estetyce filmu.

Na wydarzeniu pojawiły się m.in.: Julia Wieniawa, Karolina Pisarek-Salla, Joanna Opozda, Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z Radosławem Majdanem, Joanna Jabłczyńska, czy też Kasia Moś.

Instagram Post Rozwiń

Zdjęcie Karolina Pisarek na premierze Barbie / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Zobacz również: Sylwia Bomba o hejcie. "Lubię się czasem dowiedzieć czegoś nowego o sobie"

Sylwia Bomba zaskoczyła stylizacją

Ze schematu cukierkowych stylizacji wyłamała się Sylwia Bomba, która zaskoczyła wszystkich swoją zmysłową i seksowną stylizacją. Influencerka postawiła na ponadczasową czerwień. Na premierze "Barbie" pojawiła się w eleganckiej sukni maxi z głębokim wycięciem w dekolcie. Marszczenia na brzuchu, doskonale podkreśliły krągłe kształty celebrytki, natomiast delikatne rozcięcie z przodu pięknie wyeksponowało jej nogi, a także czarne szpilki, którymi zdecydowała się dopełnić stylizację.

Sylwia Bomba zdecydowała się na minimalistyczną i subtelną biżuterię. Na jej wyeksponowanym dekolcie możemy zauważyć łańcuszek z cyrkoniami. Całość dopełniła makijażem nude.

Zdjęcie Sylwia Bomba zachwyciła czerwoną kreacją / VIPHOTO/East News / East News

Zobacz również: Sylwia Bomba zdradziła sekret płaskiego brzucha. To zasługa domowego zabiegu!