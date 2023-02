Sylwia Bomba w mediach społecznościowych

Gwiazdy Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie po zabiegu. "Polecam wyrywanie ósemek dzień przed tłustym czwartkiem" Sylwia Bomba zdobyła popularność za sprawą programu "Gogglebox. Przed Telewizorem". Od razu zyskała sympatię widzów, którzy chętnie obserwują ją w mediach społecznościowych. Sylwia Bomba prężnie rozwija swój instagramowy profil, który śledzi już 814 tys. osób. Fototgrafka chętnie pokazuje tam ujęcia z pracy, zdjęcia z wakacji oraz domowego zacisza. Nie brakuje tam również zdjęć i nagrań Tosi, która jest wielką gwiazdą na profilu mamy.

Poza tym Sylwia Bomba chętnie wstawia zabawne rolki i pokazuje, że ma ogromny dystans. Pod jej postami oprócz miłych słów pojawiają się także uszczypliwe komentarze. Fotografka nie kryje, że mierzy się z hejtem.

Sylwia Bomba wcieliła się w rolę hejterki

Tym razem Sylwia Bomba postanowiła pokazać, co dokładnie słyszy na swój temat. "Lubię się czasem dowiedzieć czegoś nowego o sobie, czego do tej pory nie widziałam. Taka mała próbka zdolności aktorskich; moja hejterka. A Ty co ostatnio widziałaś u Bomby na story?" - napisała pod postem.

Fotografka do nagrania odpowiednio się przygotowała. Odgrywając rolę hejterki, zajadała się kanapkami z pasztetem oraz ogórkami kiszonymi. Całość dopełniła tekstami, które rzucają w jej stronę hejterzy.

"Czy ty widziałaś, co ostatnio u Bomby się dzieje? Ona teraz non stop tylko na siłowni siedzi. Ciekawe, kto w tym czasie się jej dzieckiem zajmuje", "A czy ty w ogóle widziałaś, jakie to jej dziecko jest rozpieszczone?", "A ty to w ogóle widziałaś, jak ona się ostatnio ubrała? Ona teraz to się bardziej rozbiera, niż ubiera. [..] Głupia baba. Matką jest, w końcu nie wypada, powinna wiedzieć, na co może sobie pozwolić. Stara z resztą już jest, to nie powinna się tak rozbierać" - mówiła Sylwia Bomba, wcielając się w rolę swojej hejterki.

Internauci nie potrafili przejść obojętnie wobec nowego nagrania gwiazdy "Gogglebox". Od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "I pomyśleć, że mówi tak kobieta o kobiecie - przykre...", "Po prostu zazdrościć ich zżera. Idealnie to pokazałaś" - można przeczytać pod postem. Nie zabrakło również słów krytyki. "Hejterka ma rację" - napisała jedna z internautek.

Poza tym internauci zaczęli zarzucać Sylwii Bombie, że pomysł na nagranie ukradła od TikTokerki, która na platformie posługuje się nazwą "tatypiara". "Bardzo nieładnie kraść kontent od innej kobiety, gdzie girl power?" - można przeczytać pod nagraniem. Na te komentarze dość szybko zareagowała TikTokerka, która na swoim instagramowym profilu powiedziała, że nie widzi nic złego, w tym, że inny twórca zainspirował się treściami, które tworzy.

