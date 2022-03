Sylwia Bomba powiedziała co robi, by mieć płaski brzuch

Sylwia Bomba popularność zawdzięcza programowi "Gogglebox. Przed telewizorem". Dzięki niemu zdobyła rzeszę fanów, a jej instagramowy profil śledzi niemal 800 tys. osób. Influencerka stara się być w stałym kontakcie z obserwatorami, więc regularnie publikuje posty oraz instagramowe relacje.

Sylwia Bomba pokazuje, jak wygląda jej codzienność. Chętnie publikuje zdjęcia z córką Tosią, która bez wątpienia zyskała sympatię internautów i stała się gwiazdą na instagramowym profilu mamy. Poza tym influencerka dzieli się urodowymi radami.

Sylwia Bomba zdradziła sekret płaskiego brzucha

Celebrytka wzięła udział w 12. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Jak sama przyznała, za sprawą treningów udało się jej wyrzeźbić sylwetkę, zgubić kilka kilogramów, a także pozbyć cellulitu. Figura Sylwii Bomby robi wrażenie, więc influencerka postanowiła zdradzić swoim fanom, co robi, by jej brzuch był płaski.

Sylwia Bomba dostaje mnóstwo pytań od fanek, jaki zabieg wykonuje na brzuch. Postanowiła więc opowiedzieć, na co dokładnie się zdecydowała. Okazuje się, że jest to zabieg, który przeprowadza w domowych warunkach.

Influencerka zdradziła, że używa małego rollera, którym masuje brzuch. Stwierdziła nawet, że jest od tego uzależniona, a takie rolowanie rzeczywiście przynosi efekty, jednak trzeba to robić systematycznie.

Zdaniem Sylwii Bomby wystarczy poświęcić jedynie 10 minut na jedną partię ciała. Influencerka jednak najczęściej skupia się na brzuchu, bo najbardziej lubi widzieć tam efekty.

