„Szukam partnera na całe życie” – polskie gwiazdy zachęcają do adopcji zwierząt

„Chcę żeby był duży i włochaty”, „Prywatnie to ja jestem tą, która drapie”, „Szukam partnerki do przygody w dziczy” – rubryka matrymonialna? Portal dla samotnych? Tinder? Nic z tych rzeczy! To polskie gwiazdy nagrały klip, w którym zachęcają do adopcji zwierząt.

Zdjęcie Klub Samotnych Serc "Pokochaj" to akcja Fundacji #GłosemZwierząt /YouTube

Co roku do polskich schronisk trafiają tysiące zwierząt. Choć każde z nich czeka na adopcję, nowy dom nie wszystkim udaje się znaleźć. Największą szansę mają oczywiście szczeniaki i kocięta, najmniejszą zwierzęta chore i te w podeszłym wieku.

Aby ułatwić im znalezienie nowego lokum i przypomnieć ludziom, że czworonoga można nie tylko kupić, ale też adoptować, regularnie organizowane są różnego rodzaju akcje i kampanie społecznościowe. I choć większość z nich ogranicza się do plakatów ze wzruszającymi zdjęciami, zdarzają się i prawdziwe perełki, które ważnemu przekazowi nadają atrakcyjną formę.

Takie jest właśnie wideo stworzone przez Fundację #GłosemZwierząt. W stylizowanym na program z lat 80. klipie udział biorą m.in. Bartosz Bielenia, Agata Buzek, Jacek Braciak i Justyna Wasilewska. Na tle doniczkowych plam, ubrani w kwieciste koszule oraz marynarki z poduszkami wyliczając zalety - tak swoje, jak i wymarzonego partnera. Całość przypomina randkowy program w stylu retro. Jednak nie dajmy się zwieść - tu chodzi o poszukiwanie partnera nie na dwóch, ale na czterech łapach.

Wideo youtube

Odpowiedzialna za akcję fundacja #GłosemZwierząt działa głównie na terenie Wielkopolski. Pod swoją opieką ma zarówno psy, jak i koty. Nie prowadzi własnego schroniska, wspiera jednak podopiecznych gminnego schroniska w Dopiewie oraz współpracuje ze schroniskiem miejskim w Poznaniu. Fundacja stworzyła też kociarnię, czyli miejsce w którym przebywają koty w trakcie leczenia, socjalizacji, oczekujące na wypuszczenia na wolność lub na znalezienie domu stałego.

Miejmy nadzieję, że kreatywność fundacji i artystów przełoży się na szczęście zwierzaków. O tym, jak pomóc podopiecznym fundacji można poczytać na stronie: www.glosemzwierzat.pl.