Szybki test osobowości: Wybierz miotłę i dowiedz się, jaką partnerką jesteś

1. Fioletowa miotła

Jeżeli zdecydowałaś się wybrać miotłę o kolorze fioletowym, oznacza to, że szukasz partnera z dobrą pracą, który zapewni ci dobrobyt. Nie lubisz kiedy wszystko jest oczywiste, więc gonisz za miłością, która jest tajemnicza, zmysłowa i pozwala ci pobudzać twoją kreatywność. Masz dużą wyobraźnię, więc spędzanie weekendów w domu nie jest dla ciebie odpowiednim rozwiązaniem. Dodatkowo często interesujesz się osobami, które są nieosiągalne dla ciebie.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Test osobowości: Wybierz najlepszą matkę. Odpowiedź wiele o tobie mówi

Reklama

2. Zielona miotła

Jeżeli wybrałaś zieloną miotłę, oznacza to, że szukasz poważnej i trwałej relacji. Jesteś osobą pełną nadziei na znalezienie partnera, z którym będziesz mogła żyć w zgodzie. Nie interesują cię romanse oraz huśtawki emocjonalne. W związku chcesz czuć się szczęśliwa, a twój ukochany powinien dodawać ci skrzydeł oraz sprawiać "że żyjesz". Chcesz móc pokazać swoje prawdziwe i naturalne oblicze przed ukochanym.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

3. Różowa miotła

Wybrałaś miotłę o kolorze różowym? Znaczy to, że w miłości szukasz czułości i bliskości. Jesteś osobą bardzo romantyczną i liczysz na to, że partner będzie zachowywał się jak "książę z bajki". Trudno jest ci spojrzeć na związek w sposób realistyczny i zaczynasz się z niego wycofywać, gdy pojawiają się w nim problemy. Szukasz młodzieńczej i szalonej miłości, więc bardzo ciężko jest sprostać twoim oczekiwaniom.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Która kobieta na zdjęciu jest najstarsza? Odpowiedź wiele o tobie mówi

4. Brązowa miotła

Jeżeli postanowiłaś wybrać miotłę brązową, oznacza to, że w miłości szukasz bezpieczeństwa oraz stabilizacji. Często bywasz zazdrosna, gdyż czujesz się zagrożona przez inne osoby. Boisz się tego, że zostaniesz zastąpiona. Brak wiary w siebie to twoja słaba strona. Partnerzy bardzo dużo swojego czasu muszą poświęcać na zapewnianie cię, że w waszej relacji wszystko jest w porządku. Potrzebujesz w życiu osoby empatycznej oraz cierpliwej.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

5. Pomarańczowa miotła

Twój wybór to pomarańczowa miotła? Oznacza to, że nie szukasz poważnego związku. Jesteś osobą pełną energii, która nie chce poświęcać jej tylko jednej osobie. Na co dzień jesteś niepoprawną optymistką, która żyje pełnią życia. Szukasz relacji z ludźmi otwartymi na nowe doświadczenia. Dodatkowo potrafisz darzyć miłością kilka osób naraz. Jeżeli miałabyś zdecydować się na poważną relację, to tylko z osobą, która dotrzyma ci kroku.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Test osobowości: Wybierz najbardziej przyjaznego pieska. Co to o tobie mówi?