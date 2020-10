Tajemnica Stelli Walsh

Z biegiem lat pamięć o jej dokonaniach coraz bardziej się zaciera, a była przecież 40-krotną mistrzynią USA, 18-krotną rekordzistką świata i 51-krotną rekordzistką Polski. Królową lekkiej atletyki! Stella Walsh, a właściwie Stanisława Walasiewicz - jakie tajemnice skrywała? Poniższy fragment pochodzi z książki "Sportsmenki. Pierwsze polskie olimpijki, medalistki, rekordzistki" autorstwa Krzysztofa Szujeckiego.

Zdjęcie 4 grudnia 1980 roku - to jedna z najsmutniejszych dat w historii polskiego sportu. W dramatycznych okolicznościach zginęła największa legenda kobiecej lekkoatletyki okresu Drugiej Rzeczypospolitej... /AP /East News

Tragiczną śmierć Stasi odczułam bardzo, tak skończyć pracowite życie! Nigdy w mej pamięci nie zginie jako wspaniały sportowiec, koleżanka i człowiek (...). Jak trudno jest wynarodowić Polaka na obczyźnie - Polaka kochającego swój stary kraj. I ona taka była - tak wspominała zmarłą na skutek ran postrzałowych Stanisławę Walasiewiczównę jej koleżanka z reprezentacji Polski, rekordzistka świata w rzucie dyskiem, Jadwiga Wajsówna.

Po szokujących wynikach sekcji zwłok do opinii publicznej zaczęły docierać relacje pochodzące od dawnych znajomych Stanisławy, którzy pamiętali ją jeszcze z czasów szkolnych. Jeden z nich, Casimir Bielen, powiedział, że dzieci często naśmiewały się z jej muskularnej postury i chłopięcego wyglądu. Potwierdziła to również młodsza koleżanka Walasiewiczówny z tamtego okresu, Beverly Perret Conyers. Opowiedziała też dziennikarzom o pewnym zdarzeniu, które utkwiło jej mocno w pamięci. Otóż podobno dostrzegła kiedyś Stanisławę biorącą prysznic, a Polka miała zareagować na jej spojrzenie pytaniem: "Czy to Bóg mi to zrobił?".

Z polskiej wsi do Ohio

Urodziła się 3 kwietnia 1911 roku we wsi Wierzchownia koło Górzna (dziś w tym niewielkim miasteczku znajduje się ulica imienia Stanisławy Walasiewiczówny). Jej rodzicami byli Julian i Weronika z Ucińskich. Małżeństwo wraz z malutką Stasią, kilka miesięcy po jej narodzinach, opuściło polskie ziemie. Julian Walasiewicz ubiegał się bowiem o pracę w amerykańskiej stalowni, a gdy otrzymał zezwolenie na jej podjęcie, rodzina Walasiewiczów udała się do dalekiego Cleveland w stanie Ohio.

W dekadzie poprzedzającej wybuch pierwszej wojny światowej miała miejsce ostatnia i zarazem największa fala wielkiej emigracji Polaków "za chlebem" - znajdujący się pod zaborami kraj opuściło wówczas ponad dwa miliony rodaków. Za wielką wodę wyruszali głównie przedstawiciele ludności zajmującej się rolnictwem i najczęściej, podobnie jak ojciec Stanisławy, znajdowali zatrudnienie właśnie w przemyśle, a także w handlu.

Gdy państwo Walasiewicz osiedlili się w Cleveland, było tam ponad pół miliona mieszkańców, a z każdym rokiem liczba ludności, także polskiego pochodzenia, rosła. Okres międzywojenny charakteryzował się intensywnym rozwojem miasta, w którym już od 1914 roku świeciły elektryczne latarnie. Rozrastało się w wielki ośrodek przemysłowy. Stanisława mieszkała w Cleveland do końca swojego życia, kiedy to liczba populacji była zbliżona do... tej z początku XX wieku. Apogeum rozwoju miasta przypadło bowiem na pierwsze lata po drugiej wojnie światowej. Później sytuacja stopniowo zmieniała się już na gorsze. Kwitły bezrobocie, korupcja i przestępczość...

W Cleveland na świat przyszły dwie młodsze siostry Stasi - Zosia i Klara, która przez pewien czas próbowała swoich sił jako biegaczka. Rodzice bynajmniej nie odcinali się od swoich korzeni i dzieci wychowywali w atmosferze polskości, a w domu pielęgnowali ojczysty język. Stanisława kształciła się w szkole amerykańskiej, dlatego posługiwała się imieniem Stella i nazwiskiem Walsh. Gdy po latach przyjechała do Polski, w jej akcencie dało się słyszeć ślady gwary, jaką posługiwali się polscy chłopi przed pierwszą wojną światową.

Już w dzieciństwie Walasiewiczówna odznaczała się ponadprzeciętnymi zdolnościami sportowymi. W miejskim parku rekreacyjnym grała w koszykówkę i baseball razem z chłopcami. I radziła sobie znacznie lepiej od nich - czym zaskoczeni i poirytowani, pozwalali sobie na szydercze uwagi pod adresem koleżanki. Przede wszystkim jednak bardzo wcześnie ujawnił się wielki talent Stasi do lekkoatletycznych biegów krótkich, więc szybko poświęciła się im niemal całkowicie.