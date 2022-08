Tajemniczy gigant w lesie. Dolmen z Borkowa to najstarsza budowla w Polsce

Uznaje się, że dolmen z Borkowa to najstarsza budowla w Polsce. Ten megalityczny grobowiec komorowy to ważny zabytek i odkrycie archeologiczne. Tajemniczy gigant w lesie, którego wiek oszacowano na pięć tys. lat, do dzisiaj wzbudza ogromne zainteresowanie. Oto co wiadomo o borkowskim dolmenie.

Zdjęcie Wieś, w której znajduje się zachowany megalityczny grobowiec komorowy, leży w powiecie sławieńskim, w województwie zachodniopomorskim / Marcin LIBELT/East News / East News