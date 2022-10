Tak uzyskasz mniejsze rachunki za prąd. Istotne jest pilnowanie terminów

Projekt ustawy, którym zajmą się posłowie na trwającym posiedzeniu Sejmu mówi, że w przyszłym roku ceny za prąd będą zamrożone na poziomie z tego roku, pod warunkiem, że gospodarstwo domowe zużywa rocznie nie więcej niż 2000 kWh. Co więcej, w przypadku gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami limit ten ma wynosić 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników - 3000 kWh.

Jak podaje "Fakt" - w przypadku tego programu bez obędzie się jednak bez biurokracji.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zapłacić mniej za prąd?

Zamrożenie cen będzie możliwe tylko wtedy, gdy do spółki energetyczne wpłynie oświadczenie o spełnieni warunków - tj. np. informacja o posiadaniu Karty Dużej Rodziny czy też statusu osoby niepełnosprawnej.

Jak się okazuje, przedsiębiorstwo energetyczne, będzie mogło zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu i uzyskać wglądu do dokumentów.

Jak podaje "Fakt", wszystkie dokumenty należy złożyć do określonego terminu, który upływa ostatecznie 30 czerwca 2023 r. Osoby, które nie złożą do tego czasu oświadczenia, będą mieć zamrożony prąd tylko do zużycia 2000 kWh.

Należy też zaznaczyć, że odbiorcy po przekroczeniu określonych limitów zużycia prądu, będą rozliczani za każdą kolejną zużytą kWh według aktualnych stawek, które będą obowiązywać w przyszłym roku lub w przypadku ofert wolnorynkowych - według cen zawartych w umowie z daną spółką.

Z zamrożenia cen wyłączeni będą natomiast odbiorcy, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej. Jednocześnie za sprawą zawartym przez te osoby ofert sprzedażowych lub kompleksowych, mają oni gwarancję stałej ceny za obrót energią elektryczną w 2023 roku.

Rządowy projekt przewiduje też wprowadzenie dodatku elektrycznego dla tych gospodarstw domowych, których prąd jest głównym źródłem ogrzewania. Aby otrzymać tę pomoc, konieczny będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zdjęcie Rządowy projekt przewiduje dodatkowe pieniądze dla tych gospodarstw domowych, których prąd jest głównym źródłem ogrzewania / 123RF/PICSEL

Wysokość dodatku elektrycznego zróżnicowano na dwa progi, które są uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej:

1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. do 5000 kWh

1500 zł w przypadku zużycia prądu powyżej tego poziomu

Zgodnie z projektem, wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Pieniądze mają być wypłacone z kolei do 31 marca 2023 r.