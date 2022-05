Emii Ervine udając się do salonu kosmetycznego z pewnością nie spodziewała się, że jej manicure będzie wyglądał przerażająco. Emii Ervine wrzuciła na swojego TikToka filmik, w którym prezentuje efekty swojej wizyty, które są - delikatnie mówiąc - przerażające.

Na początku widzimy wzór, jaki chciała mieć na swoich paznokciach Emii. Pudrowy róż w połączeniu z błękitem to piękne, idealne wręcz na wiosnę połączenie. Co jednak w przypadku, gdy nie każdy jest w stanie stworzyć taki miks wzorów na paznokciach?

Tik Tokerka zamiast wymarzonego manicure’u otrzymała... kwadratowe paznokcie. To nie żart. Część była w kolorze niebieskim, a część - w kolorze jasnego różu.

Manicure z koszmarów. "Gorzej być nie może"

Na Tik Toku popularny istnieje trend "Tego chciałam, a to dostałam", w ramach którego tiktokerki prezentują najgorsze paznokcie z salonów kosmetycznych. Manicure Emii Ervine jest z pewnością jednym z najgorszych. Filmik skomentowało wielu internautów.

"Błagam, powiedz, że za to nie zapłaciłaś", "Sorry, gorzej być nie może", "To boli, jak się na nie patrzy", "Jestem przerażona" i "Powiedz, że to żart", to tylko niektóre z nich. Cóż, trudno się z nimi nie zgodzić.

