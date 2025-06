W tym tygodniu nie grozi ci nuda, bo wiele będzie się działo. W pracy nie bój się rozmawiać z szefem, o tym co ci jest potrzebne do lepszego wykonywania zadań. Zajęte Bliźnięta spędzą wiele czasu na przeglądaniu z partnerem ważnych spraw i ustaleniu planu na wakacje. Wolne zaś nie powinny obiecywać gruszek na wierzbie nowo poznanej osobie, bo zamian dostaną puste słowa i nic nieznaczące wiadomości.

Aura tego tygodnia zachęci cię do aktywnego stylu życia. W pracy zgłaszaj się do ważnych zadań i nie przejmuj się tymi, co cię krytykują, bo to jest ich problem, a nie twój. Zajęte Lwy odbudują bliskość i zaufanie w relacji dzięki wspólnemu czasu, jaki sobie wzajemnie poświęcą. Samotnym los spłata figla i postawi na ich drodze osobę, którą kiedyś bardzo kochały.