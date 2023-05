Takie będzie lato. IMGW pokazało mapy

Czy pogoda w tym roku pozwoli nam wygrzewać się w słońcu? IMGW opublikował najnowszą prognozę pogody na nadchodzące miesiące, odpowiadając na nurtujące wszystkich Polaków pytanie, czy lato w tym roku będzie gorące? Jest to pierwsza długoterminowa prognoza temperatury i opadów, obejmująca całe lato.

Jaki będzie czerwiec? Czekają nas upały

Czerwiec zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. - W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - zapowiada czerwiec według eksperymentalnej długoterminowej prognozy temperatury i opadu IMGW-PIB.

Synoptycy IMGW prognozują, że w czerwcu na meteorologicznej mapie Polski może się pojawić nawet do 32 i 35 stopni Celsjusza.

Lipiec w normie

Temperatura i opady będą w lipcu mieścić się w wieloletniej normie. Będzie to miesiąc suchy i ciepły.

- Przewidywane wartości nie oznaczają, że czerwiec będzie bardzo ciepły, a lipiec chłodny. Ekstremalne wartości temperatury, nawet w normalnych latach mogą być bardzo podobne - tłumaczy Grzegorz Walijewski, synoptyk i równocześnie rzecznik IMGW. - Ta prognoza nie oznacza, że upałów nie będzie. Upały będą, z tym że najprawdopodobniej krótsze. To znaczy albo wystąpią tylko przez część okresu, albo - najprawdopodobniej - upały, które będą się pojawiały nie będą trwały długo. Możliwe, że wystąpią krótsze fale upałów - dodaje.

Gorący sierpień

Sierpień zgodnie z prognozami również - podobnie jak czerwiec - przewyższy wieloletnią średnią pod względem temperatury. Opady powinny mieścić się w normie na wschodzie Polski, natomiast na większym obszarze, mniej więcej od linii Wisły na zachód, są większe niż przewiduje norma, czyli tam miesiąc zapowiada się mokry.

- Wziąwszy pod uwagę analizę ostatnich 10 lat, to będą burze. Bardziej prawdopodobne są opady frontowe niż jakiś układ stacjonarny - dodaje Grzegorz Walijewski.

Lato będzie upalne, ale niebezpieczne?

- Lato mimo wszystko będzie upalne, z delikatnie stonowanym lipcem. Jeżeli ktoś uwielbia upały, to dla niego najlepszym miesiącem będą czerwiec plus sierpień. Natomiast jeżeli ktoś woli stonowane temperatury, to jak najbardziej powinien wybierać lipiec. Nad morze, wydaje się, najlepiej jednak wybrać sierpień. Na wypoczynek w góry - lipiec albo wrzesień. A na Mazury zawsze będzie dobra pogoda - podsumowuje synoptyk IMGW. Ostrzega też, że należy śledzić ostrzeżenia. Lato będzie bowiem burzowe i zdarzyć się może wiele nieprzewidywalnych zwrotów w pogodzie.

