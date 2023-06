Coraz częściej w Polsce nawiedzają nas ekstremalne fale upałów. Takie warunki nie tylko utrudniają codzienne funkcjonowanie, negatywnie wpływają na nasze samopoczucie, ale i stwarzają niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia. Z tego powodu w upalne dni należy pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. Możemy również wykorzystać prosty i niedrogi sposób, który umożliwi obniżenie temperatury w mieszkaniu.

Prosty trik z kocem termicznym. Kosztuje tylko 5 złotych

Jednym z najtańszych i najskuteczniejszych sposobów na upały w mieszkaniu jest zakrycie okien kocem termicznym znanym jako koc ratunkowy, czy też folia życia. Ma on zarówno właściwości ogrzewające, jak i wychładzające. Jego srebrna strona doskonale odbija promienie słoneczne, dzięki czemu zakryte nim miejsce znacznie wolniej się nagrzewa. Taki koc kosztuje około 5 złotych. Można zakupić go w zwykłej aptece.

Aby jednak trik ten odpowiednio zadziałał, musimy prawidłowo zasłonić okno. Bardzo ważnym aspektem jest umieszczenie koca na zewnątrz okna. Folię układamy tak, aby srebrna strona była widoczna z zewnątrz. Do jej przymocowania wystarczy zwykła taśma klejąca lub dwustronna. Warto również dociąć folię pod rozmiar okna wraz z jego ramą, co pozwoli na nieco precyzyjniejsze jej założenie.

Zdjęcie Folia termoizolacyjna z apteczki uchroni dom przed upałem. Istotne jest jednak to, którą stroną zakryjemy nią okno / 123RF/PICSEL

Zasłony, żaluzje, prześcieradła. Zasłoń okna czym możesz

W upalne dni wszelkie sposoby zasłaniania okna pomogą nam poradzić sobie z upałem. Ciepło przedostaje się do wnętrza zwłaszcza przez szyby, dlatego wszelkie sposoby zasłaniania okien (szczególnie tych, które wychodzą na południe) zabezpieczą mieszkanie przed nagrzewaniem.

W tym celu możemy zastosować żaluzje - najlepiej sprawdzą się te zewnętrzne. Jeśli jednak ich nie mamy, warto zaopatrzyć się w grube białe zasłony lub firany. Podobnie jak folia, kolor biały odbija światło słoneczne, dzięki czemu pomieszczenie wolniej się nagrzewa. Sposób ten jest szczególnie popularny wśród naszych babć. Cechuje się on jednak mniejszą skutecznością niż całkowite zakrycie okna kocem termicznym.

Okno, przez które wpadają do mieszkania promienie słoneczne, możemy również zakryć namoczonym prześcieradłem lub ręcznikiem. Parująca woda nie tylko ochłodzi mieszkanie, ale i zwiększy wilgotność powietrza.

Zdjęcie W upalne dni ważne jest zasłanianie okien, ponieważ to właśnie przez szyby ciepło wdziera się do naszego mieszkania / 123RF/PICSEL

W upały dbaj o swoje zdrowie

Upały mogą być szczególnie niebezpieczne dla seniorów, a także osób z dolegliwościami żylnymi lub niewydolnością serca. Z tego powodu w ich czasie należy szczególnie zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Podstawową kwestią jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się wypijanie przynajmniej dwóch litrów wody dziennie. Nie należy jednak pić bardzo zimnych napojów, ponieważ pobudzają one procesy służące ogrzaniu organizmu. W upalne dni powinniśmy unikać też picia kawy lub alkoholu, ponieważ mogą one doprowadzić do odwodnienia organizmu, a także obniżenia ciśnienia krwi.