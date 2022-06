Woda pełni w organizmie zwierząt wiele istotnych funkcji: jest rozpuszczalnikiem i środkiem transportu dla substancji chemicznych, środowiskiem i składnikiem reakcji biochemicznych i odgrywa ważną rolę termoregulacyjną.

Ile pies powinien pić w upał? Jedna ważna zasada!

Podstawową zasadą jest oczywiście zapewnienie psu stałego dostępu do wody, która w upalne dni powinna być zmieniana co najmniej dwa, trzy razy dziennie. W bardzo wysokiej temperaturze zwiększa się parowanie wody, więc należy regularnie sprawdzać, czy nasz pupil jest w nią odpowiednio zaopatrzony. Problemem mogą być także pozostawione w niej resztki jedzenia oraz ślina, które pod wpływem wysokiej temperatury szybko się psują, zanieczyszczając wodę, co sprawia, że część psów nie jest w stanie jej pić.

Nie ma odgórnej zasady mówiącej o tym, ile pies powinien pić w upał - zależne jest to bowiem od jego wielkości, warunków w jakich przebywa i natężenia aktywności. Ogólnie przyjmuje się, że zapotrzebowanie na wodę wynosi 50–60 ml na kilogram masy ciała psa, ale w upalne dni jest oczywiście większe. Ważne, by pies zawsze miał zagwarantowany dostęp do chłodnej wody, zarówno w domu, na podwórku jak i podczas spacerów. Wskazana jest także obserwacja pupila pod kątem objawów świadczących o możliwym udarze słonecznym lub przegrzaniu.

W tym miejscu warto wspomnieć, że do pierwszych objawów udaru należą:

silne dyszenie i ziajanie

osłabienie

obfite ślinienie się

suchość błon śluzowych

drgawki

otępienie i dezorientacja

kłopoty ze wzrokiem

przyspieszona akcja serca

wymioty lub biegunki

Ile kot powinien pić w upalne dni?

Choć koty piją wodę raczej rzadziej niż psy, to one także potrzebują około 50-60 ml wody na kg masy ciała lub około 1 ml wody na każdą kilokalorię pokarmu. Woda dla kota może być zmieniana raz dziennie, ale w upalne dni powinna być zawsze chłodna i czysta.

Zdrowe koty chętnie piją wodę, szczególnie latem, ale zdarza się, że w wyniku gorszego samopoczucia lub choroby zaprzestają tego zwyczaju i może dojść wtedy do odwodnienia, które objawia się:

lepką śliną

pogorszeniem stanu skóry i sierści

suchością śluzówki w jamie ustnej

złym samopoczuciem

zapadniętymi powiekami

W przypadku kotów najważniejszą zasadą jest więc także zapewnienie im ciągłego dostępu do chłodnej wody, z której będą korzystać w razie potrzeby.



Warto wiedzieć, że zarówno psów jak i kotów nie da się przymusić do picia wody - ważne by miały zapewniony do niej stały dostęp, a jeśli nie chcą pić, ich samopoczucie pogarsza się, a zachowanie odbiega od normy, należy jak najszybciej zgłosić się do weterynarza.

WAŻNE: Choć weterynarze i przedstawiciele organizacji prozwierzęcych od wielu lat apelują o to, by pod żadnym pozorem nie zostawiać zwierząt w aucie w upalne dni, to wciąż zdarzają się tragiczne historie, w wyniku których zwierzęta giną w nagrzanych samochodach.

Latem warto mieć więc oczy i uszy otwarte i reagować na krzywdę zwierząt - nasz szybka reakcja może uratować im życie!

