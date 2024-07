Karta Dużej Rodziny ma umożliwić rodzinom wielodzietnym korzystanie z dóbr kultury, przejazdów kolejowych czy niektórych usług. Od 1 stycznia 2019 roku dokument wydawany jest również rodzicom i ich małżonkom, których wychowankowie są już dorośli. To znacznie zwiększa dostępność seniorów nie tylko do kultury, ale i do kuracji zdrowotnych.

Które sanatoria honorują Kartę Dużej Rodziny?

Sanatoria, które honorują Kartę Dużej Rodziny, oferują różnorodne zniżki dla jej posiadaczy. Czasem dotyczą one noclegów i wyżywienia, czasem odnoszą się do zabiegów lub nadań diagnostycznych. Nie we wszystkich placówkach posiadacze KDR mogą liczyć na ulgi. Pełną listę sanatoriów, które honorują Kartę Dużej Rodziny, uaktualnia na bieżąco rządowy portal emp@tia.pl. Znajdziemy tam niemal 30 ośrodków, które biorą udział w programie. W lokalizacjach i ofercie można naprawdę przebierać: są tam miejsca w placówkach w Ciechocinku, Busku - Zdroju, w górach, nad morzem i na Dolnym Śląsku. Przed wyjazdem z pewnością warto sprawdzić, które sanatoria oferują zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Jakie zniżki w sanatoriach na Kartę Dużej Rodziny?

Zniżki, jakie możemy uzyskać na Kartę Dużej Rodziny w sanatoriach, są bardzo zróżnicowane. Jedne placówki oferują od 5 do 10 proc. rabatu na całe pobyty, inne tylko na poszczególne zabiegi. W wielu ośrodkach zniżki się łączą, na przykład upust na badania nie wyklucza skorzystania z tańszej oferty na nocleg czy wyżywienie. Sanatoria często oferują dużo większe zniżki poza wysokim sezonem. Wtedy oszczędności sięgnąć mogą nawet 30 proc. ceny za cały pobyt. Aby otrzymać bardziej atrakcyjną ofertę warto mieć ze sobą Kartę Dużej Rodziny oraz dowód tożsamości.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Wyrobienie Karty Dużej Rodziny jest wyjątkowo proste. Wystarczy wypełnić wniosek i zanieść go do urzędu gminy lub miasta. Wnioski dostępne są na miejscu w urzędzie oraz na rządowej stronie, skąd można je ściągnąć i wypełnić, a następnie wydrukować i zanieść do odpowiedniego urzędu.

Kartę Dużej Rodziny można również założyć bez wychodzenia z domu, w formie elektronicznej. Wystarczy zalogować się na platformie Emp@atia i wyszukać odpowiednią zakładkę, dzięki której złożymy wniosek online. Wydanie KDR jest całkowicie bezpłatne, a cała procedura trwa około miesiąca. Wnioskodawca otrzyma dokument na wskazany adres.

Źródło: empatia.mpips.gov.pl, gov.pl

