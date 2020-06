Te znaki zodiaku najczęściej się rozwodzą

Na powodzenie w małżeństwie wpływ ma długa lista czynników: oczekiwania partnerów, przekonania na temat roli związku w naszym życiu, wychowanie, kryteria, którymi kierujemy się podczas wyboru współmałżonka. Okazuje się jednak, że nie bez znaczenia pozostaje tu także astrologia. Oto pięć znaków zodiaku, które, zdaniem astrologów, rozwodzą się najczęściej i najłatwiej.

Zdjęcie Astrolodzy twierdzą, że niektóre znaki mają większą skłonność do zdrad i rozwodów /123RF/PICSEL

Bliźnięta

Nikt nie zmienia zdania tak nagle i błyskawicznie, jak zodiakalny Bliźniak. Osoby urodzone w tym znaku zodiaku są też idealistami, co oznacza, że budują w swojej wyobraźni obraz idealnego partnera, który potem jest bardzo trudny do osiągnięcia w rzeczywistości. Kiedy więc okazuje się, że mąż czy żona Bliźniaka, nie pasują do wyśnionego wzorca, Bliźniak usuwa się urażony, pielęgnuje w sobie rozpacz i zupełnie traci zainteresowanie związkiem.

Reklama

Poza tym, osoby spod tego znaku zodiaku z pasją i radością kolekcjonują nowe wrażenia, dlatego, zamiast skupiać się na naprawianiu starego związku, mówią "to po prostu nie było to" i z nadzieją odpływają w kierunku nowej miłości.

Wodnik

Wolność i niezależność - oto dwie najważniejsze wartości w życiu Wodnika. Co z tego wynika? Po pierwsze to, że zafascynować sobą i usidlić może je tylko ktoś o nieprzeciętnie szerokich horyzontach i intrygującej osobowości. Wodniki niezbyt mocno spieszą się do zawierania małżeństwa i spośród wszystkich znaków zodiaku najlepiej znoszą wieloletnie życie w konkubinacie.



Po drugie, jeśli Wodnik poczuje, że związek zbyt mocno tłamsi jego naturę, ogranicza pasje, męczy i obciąża, jak najszybciej zapragnie wrócić do stanu wolnego. Wodniki stosunkowo dobrze znoszą samotność, więc trwanie w nieudanym związku z obawy przed porzuceniem rzadko ma w ich przypadku miejsce.

Co dzień urodzenia mówi o twoim charakterze? 1 / 31 1 Osoby urodzone w pierwszym dniu miesiąca to indywidualiści, urodzeni przywódcy i bardzo mocne osobowości. Mają niezmiernie dużo energii, cenią niezależność i wolność stanowienia o sobie samych. Mocna osobowość i mnóstwo energii czynią z nich doskonałych przywódców. Świetnie działają też w pojedynkę, mają w sobie bowiem sporo egocentryzmu. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Koziorożec

Zodiakalne Koziorożce nie mają w sobie nic z lekkomyślnych flirciarzy, są stateczne, rozsądne, skupione na pracy, oszczędne i stałe w uczuciach. Małżeństwo to dla nich niezwykle poważna decyzja, której nie podejmują pochopnie.



Skąd więc Koziorożec na liście rozwodowych rekordzistów? Po pierwsze, osoby urodzone w tym znaku zodiaku bywają oschłe, obcesowe, mało romantyczne i nerwowe, co zniechęca do nich współmałżonków. Poza tym, mają wielkie serce do pracy zawodowej, która pochłania ich na tyle mocno, że cierpi na tym małżeństwo i rodzina Koziorożca. I to najczęściej doprowadza do rozwodu.