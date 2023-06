Lew (23.07-23.08)

Lew jest uważany za jednego z najgorszych kierowców wśród znaków zodiaku. Wszystko to za sprawą jego temperamentnego charakteru i brawury. Lew zbyt często próbuje być w centrum uwagi, czasem nawet potrafi dramatyzować. Ciągła chęć błyszczenia wśród innych może być niebezpieczna za kierownicą. Ten znak zodiaku bardzo często zapomina, że nie jest jedyną osobą na drodze. Lwy bywają również zbyt pewne siebie. Jeżeli ktoś wyjechał ci na drodze, to pewnie był lew. Lepiej nie zwracaj uwagi temu znaku gdy prowadzi, gdyż może się przez to poważnie obrazić. Myśli, że to on jest najlepszym kierowcą na świecie. Prawda jest jednak taka, że lew powinien pozostać na miejscu pasażera.

Zdjęcie Ten znak zodiaku będzie fatalnym kierowcą. Może stwarzać zagrożenie na drodze! / 123RF/PICSEL

Bliźnięta (23.05-21.06)

Bliźnięta nie należą do idealnych kierowców. Bardzo często nie potrafią się skupić za kierownicą, wolą słuchać muzyki, popijać kawę i przegryzać przekąskę. Ten znak zodiaku myśli, że ma podzielną uwagę, jednak jest w wielkim błędzie. Bliźnięta są bardzo roztrzepane i nie sprzyja to bezpieczeństwu na drodze. Wiele wypadków powodowanych są przez ten znak, potrafią się na coś zagapić i "zaliczyć" stłuczkę. Słabą stroną tego znaku jest także niedokładność, często krzywo parkują, zastawiają inne osoby i utrudniają tym ruch drogowy. Jeżeli zobaczysz krzywo zaparkowane auto na środku ulicy, to pewnie zaparkował go jakiś zodiakalny bliźniak.

Zdjęcie Bliźnięta powodują wiele kolizji drogowych / 123RF/PICSEL

Ryby (19.02-20.03)

Ryby bardzo często próbują uciekać od rzeczywistości, tak samo dzieje się również, gdy są w samochodzie. Bardzo często wsiadają do auta pod wpływem emocji i nie zważają na to, jaki ma to wpływ na jakość ich jazdy. Ten znak zodiaku najczęściej kieruje się intuicją, więc zakazy oraz wszelakie znaki drogowe są dla niego czymś absurdalnym. Ryby bardzo często jeżdżą "na czuja". Osoby spod tego znaku są typowymi marzycielami, którzy ciągle bujają w obłokach i bardzo trudno jest im się dostosować do czyiś reguł. Ryby sprawiają spore niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego, aż strach z nimi jeździć!

Zdjęcie Ryby nie nadają się na kierowców / 123RF/PICSEL

