Szare mydło. Kosztuje grosze i działa cuda

Szare mydło ma swoich zwolenników od wielu lat. Jeszcze w czasach PRL-u nasze babcie używały "Białego Jelenia". Trudno się temu dziwić, gdyż ma wiele właściwości antybakteryjnych oraz zdrowotnych. Jednak produkty rynkowe, które reklamują się jako pachnące i najlepsze przyćmiewają skromne mydełko. Przede wszystkim polecane jest dla osób o skłonnościach alergicznych lub wrażliwej, suchej lub mocno przetłuszczającej się skórze. Warto zwrócić uwagę, że szare mydło sprawdzi się u osób cierpiących na trądzik, liszaje, egzemę lub łuszczycę. Jest pomocne również podczas gojenia ran. Jeśli zależy ci na delikatnym produkcie, który nie podrażni twojej skóry, to jest to najlepsze wybór, jaki może być i na dodatek bardzo tani. W drogerii tradycyjne szare mydło kosztuje ok. 5 zł. Oczywiście znajdą się droższe warianty, reklamujące się jako ekologiczne za np. 20 zł.

Reklama

Zdjęcie Szare mydło sprawdza się również do wywabiania plam z tkanin / Getty Images

Zobacz również: Mydło bursztynowe to nowy hit znad Bałtyku. Czym jest i kto może je stosować?

Co musi zawierać w składzie szare mydło? Nie daj się zwieść reklamom

Poszukując produktu w sklepie, w pierwszej kolejności zwróć uwagę na jego skład. Im dłuższy i bardziej przekombinowany, tym gorzej. Szare mydło ma to do siebie, że jest hipoalergiczne, czyli uczula mniej niż inne zamienniki i ma krótki skład. Najczęstszymi składnikami takie produktu powinny być:

potassium palmate, potassium linoleate lub potassium olivate (sól potasową),

chlorek sodu,

gliceryna,

kwas cytrynowy.

To właśnie ług potasowy sprawia, że produkt jest delikatny dla skóry. Szarym mydłem można myć zarówno skórę, jak i włosy. Osoby z trądzikiem najczęściej używają produktu do mycia samej twarzy, a osoby z łupieżem do głowy. Wszystko zależy od tego, jakiego efektu oczekujesz. Pamiętaj jednak, że jeśli decydujesz się na mycie włosów szarym mydłem, to warto użyć potem dobrej odżywki, gdyż mydło może działać wysuszająco na włosy.

Zdjęcie Szare mydło może być używane również do higieny intymnej / @pixelshot / materiał zewnętrzny

Szare mydło nie tylko do skóry?

Niewiele osób wie, że szare mydło to również świetny środek czyszczący. Tego produktu można użyć do prania, nawet najbardziej delikatnych ubrań lub bielizny. Możesz go używać, jako odplamiacz, czyli nałożyć na plamę, odstawić na kilka godzin i wrzucić do prania lub możesz rozpuścić trochę mydła w ciepłej wodzie i wlać je do pralki zamiast płynu do prania. Niektórzy używają szarego mydła do prania np. wykładzin, dywanów lub podłogi. Ciekawostką jest, że szare mydło ma również właściwości wybielające, więc pozwoli odświeżyć jasny kolor odzieży.

Zdjęcie Nawilż mydło w dłoniach i nałóż na plamę / pexels.com

Zobacz również: Mydło smołowe: czym jest i jak działa na skórę

Mydło kasztanowe: jak wykonać? Właściwości mydła z kasztanów