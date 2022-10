Spis treści: 01 Mydło kasztanowe: właściwości

02 Mydło z kasztanów: Jak zrobić? Przepis na mydło z kasztanów

03 Mydło kasztanowe: Jak stosować?

04 Mydło kasztanowe: Jak je przechowywać?

Mydło kasztanowe: właściwości

Kasztany w Polsce są niedoceniane. Mało kto wie, że owoce kasztanowca mają prozdrowotne właściwości, które korzystnie wpływają szczególnie na skórę. Często wykorzystywane są w kosmetyce, szczególnie podczas produkcji kosmetyków dedykowanych skórze naczynkowej.

Mydło kasztanowe koi wrażliwą i delikatną cerę. Działa niczym balsam na rozszerzone i popękane naczynia. Warto stosować je, zwłaszcza kiedy skóra traci wodę, staje się cieńsza, słabsza - jesienią sprawdzi się więc idealnie!

Mydło kasztanowe uelastycznia skórę, stosowane regularnie poprawia jej kondycję. Świetnie niweluje również opuchliznę. Radzi sobie także z sińcami pod oczami i nieestetycznymi przebarwieniami.

Reklama

Kasztany zawierają dobroczynne związki:

kumaryny,

flawonoidy,

saponiny,

fenolokwasy,

garbniki.

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz również: Odstraszają pająki i przynoszą spokojny sen. Jak jeszcze działają kasztany?

Mydło z kasztanów: Jak zrobić? Przepis na mydło z kasztanów

Przepisy na domowe środki myjące z kasztanów często przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W internecie również nie brakuje instrukcji mówiących, jak pożytecznie wykorzystać owoce kasztanowca.

Mydło kasztanowe jest niezwykle proste w wykonaniu. Aby je uzyskać wystarczy zebrać kilkanaście świeżych owoców. Kasztany powinny być dojrzałe - takie najłatwiej jest obrać.

Są ważnym elementem twojej stylizacji. Sprawdź, które wybrać

To mleko będzie hitem!

Jak dbać o cerę podczas zimy?

Jak dobrać szminkę do typu urody? Po zebraniu kasztanów i obraniu ich ze skórki możemy przystąpić do wykonania mydła kasztanowego. Na początku musimy wrzucić obrane kasztany do garnka i dolać około 200 ml wody. Miksturę gotujemy aż kasztany będą miękkie. Później odlewamy wodę i miksujemy miękkie kasztany na gładką masę. Powstałą pulpę znów stawiamy na ogień i gotujemy kilka minut, cały czas intensywnie mieszając. Po tym czasie kasztanowe mydło jest już gotowe. Ma postać lepkiego i gęstego płynu. Delikatnie się pieni.

Mydło kasztanowe: Jak stosować?

Mydło z kasztanów można stosować jako alternatywę dla zwykłych środków dostępnych w sklepach. Lekko się pieni i przyjemnie rozprowadza. Wystarczy nałożyć je obwicie na dłonie, porządnie wmasować, a potem spłukać obficie wodą. Jeśli będziemy powtarzać ten proces kilka razy dziennie, szybko zobaczymy efekty. Mydło kasztanowe sprawdza się także jako dobroczynna maska. Wystarczy, że przed snem nałożymy je na suche, opuchnięte i spierzchnięte miejsce, a potem pozostawimy na kilka minut. Po tym czasie możemy zetrzeć papkę i umyć miejsce wodą.

Zdjęcie Kremy i balsamy na bazie wyciągu z kasztanowca świetnie sprawdzają się w profilaktyce obrzęków i żylaków / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Kasztany jadalne: Do czego użyć? Jak je przygotować?

Mydło kasztanowe: Jak je przechowywać?

Kasztanowe mydło w płynie ma jedną wadę: bardzo krótką trwałość. Przygotowana w domu substancja nie zawiera środków utrwalających i konserwujących. To sprawia, że pulpa szybko fermentuje i pleśnieje.

Jak przechowywać mydło kasztanowe, by jak najdłużej cieszyć się jego prozdrowotnymi właściwościami? Powstałą miksturę zaleca się trzymać w lodówce przez maksymalnie 2-3 dni. Po tym czasie najbezpieczniej jest wykonać nową porcję.

Zdjęcie Sezon na kasztany właśnie się rozpoczął. Potrwa do końca października / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Na kasztanach można nieźle zarobić. "W pobliżu musi znajdować się aleja kasztanowa"