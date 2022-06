Spis treści: 01 Czym jest mydło smołowe (dziegciowe)

02 Właściwości zdrowotne mydła smołowego. Tak działa na skórę

03 Mydło smołowe na włosy: Jak stosować?

04 Mydło smołowe pomocne przy pielęgnacji zwierząt. Jak działa?

05 Kto nie powinien używać mydła smołowego?

06 Gdzie kupić mydło smołowe?

Czym jest mydło smołowe (dziegciowe)

Mydło smołowe, inaczej dziegciowe, to naturalny produkt, zawierający w składzie ok. 12 proc. smoły brzozowej. Ma ciemnobrązowy lub prawie czarny kolor i wyróżnia je ciężki, specyficzny zapach.

Masaż kostkami lodu: Wygładza twarz, działa jak żelazko

Pielęgnacja skóry w erze home office - pięć wskazówek

Hity z apteki do 20 złotych! Niektóre działają lepiej niż drogeryjne kosmetyki

Sprawdź, jakiej szczoteczki potrzebują twoje zęby Smoła brzozowa powstaje na skutek podgrzewania kory brzozowej bez obecności tlenu - tak tworzy się lepka substancja, którą dodawać można do kosmetyków lub naturalnych środków czystości.

By powstało mydło smołowe, smołę brzozową dodaje się do masy mydlanej, którą następnie formuje się w kształt kostki. Mydło smołowe nie zawiera sztucznych aromatów oraz barwników. Czasem dodaje się do niego olejki eteryczne, bo ciężki, specyficzny zapach mydła może odrzucać.

Zobacz również:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Takich lodów lepiej unikać. Poznasz je po kolorze Polsat Cafe

Właściwości zdrowotne mydła smołowego. Tak działa na skórę

Mydło smołowe jest w pełni naturalnym kosmetykiem, znanym ze swoich oczyszczających, a nawet wysuszających właściwości. Z powodzeniem mogą je więc stosować osoby posiadające cerę tłustą oraz mieszaną. Mydło stosowane może być także w leczeniu takich niedoskonałości skórnych jak:

Reklama

trądzik

stany zapalne skóry

ropnie

egzema

zadrapania i pęknięcia skóry

łuszczyca

łojotok

łysina

infekcje intymne

wszawica

Mydło smołowe na włosy: Jak stosować?

Zdjęcie Jeśli masz suche włosy, użyj mydła smołowego / 123RF/PICSEL

Porady Szare mydło - zastosowanie i właściwości Mydło smołowe z powodzeniem zastąpić nam może także szampon. Idealnie sprawdzi się u osób, które mają swoje naturalne, niefarbowane, przetłuszczające się włosy. Mydło to ma działanie wysuszające, więc nie najlepiej sprawdzi się w pielęgnacji suchych, zniszczonych czy np. mocno rozjaśnionych włosów.

Osoby ze suchą skórą głowy nie powinny myć włosów mydłem dziegciowym częściej niż raz w tygodniu.

Zobacz również: Mydło ze srebrem koloidalnym. Oczyszcza i łagodzi

Mydło smołowe pomocne przy pielęgnacji zwierząt. Jak działa?

Mydło dziegciowe ma mnóstwo zalet, które docenili także... weterynarze. Używają go oni do pielęgnacji racic i kopyt u zwierząt gospodarskich, ale leczy się nim także schorzenia kości oraz rany. W wodzie z dodatkiem mydła smołowego można kąpać także zwierzęta domowe. Zapobiega to pchłom, a nawet pomaga pozbyć się kleszczy.

Dziegciem nasycano także w przeszłości odzież lnianą i wełnianą, co miało chronić przed robactwem.

Zobacz również: Pięć nietypowych zastosowań mydła

Kto nie powinien używać mydła smołowego?

Mydło smołowe (dziegciowe) jest produktem w pełni naturalnym, powinno więc być bezpieczne nawet dla dzieci, matek karmiących, kobiet w ciąży czy osób z alergiczną skórą. Mimo to, osoby bardzo wrażliwe mogą po jego użyciu skarżyć się na uczucie pieczenia i zaczerwienienia. Na wszelki wypadek należy więc najpierw zrobić próbę alergiczną na małym kawałku skóry.

Osoby z bardzo suchą skórą powinny używać mydła dziegciowego raz, dwa razy w tygodniu lub dodawać do niego trochę naturalnych olejków.

Gdzie kupić mydło smołowe?

Mydło smołowe/dziegciowe kupić dziś można w większości drogerii oraz sklepów zielarskich. Ceny zaczynają się już od 3,4 zł, ale mogą sięgać nawet ok. 25 zł. Wyższa cena dotyczy zazwyczaj mydeł wzbogaconych takimi składnikami jak olej kokosowy, oliwa z oliwek czy masło shea.

Zobacz również: Mydło Aleppo. Sekret położnych i dermatologów