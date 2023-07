Spis treści: 01 Czym jest mydło bursztynowe?

02 Mydło bursztynowe — właściwości

03 Mydło bursztynowe. Jak go używać i kto powinien uważać?

04 Cena mydła bursztynowego. Ile kosztuje taki kosmetyk?

Bursztyn to kopalna, skamieniała żywica drzew iglastych, której największe pokłady znajdują się w rejonie Morza Bałtyckiego. Już wieki temu nasi przodkowie wykorzystywali go do przygotowywania mikstur, a także amuletów.

Wierzono, że kamień ten dodaje energii, czy też zwalcza bezsenność. Często wykorzystywany był przy leczeniu infekcji czy wszelkich dolegliwości bólowych.

Dziś z bursztynu najczęściej wytwarza się biżuterię, różnego rodzaju kosmetyki np. rozgrzewającą maść, czy też nalewkę, która korzystnie wpływa na układ pokarmowy i odporność. Okazuje się również, że bursztyn stosowany zewnętrznie poprawia stan naszej skóry.

Zdjęcie Bursztyn od lat traktowany jako talizman, posiada on liczne właściwości lecznicze / 123RF/PICSEL

Czym jest mydło bursztynowe?

Właściwości bursztynu od lat są doceniane w kosmetologii, dlatego wykorzystywany jest on do produkcji najróżniejszych kosmetyków.

Jednym z nich jest mydło bursztynowe, czyli naturalne mydło oczyszczające skórę. Do jego produkcji wykorzystywane są drobiny bursztynu, które wykazują właściwości lecznicze i peelingujące.

Mydło bursztynowe — właściwości

Mydło bursztynowe jest naturalnym antyoksydantem. Dzięki temu przyśpiesza odnowę komórkową i zapobiega starzeniu się skóry. Wykazuje działanie złuszczające, regenerujące, a także silnie nawilżające, dzięki czemu odżywia i pielęgnuje naszą skórę. Regularne stosowanie mydła bursztynowego widocznie poprawia jej stan.

W takich mydłach często znajdziemy naturalne olejki eteryczne, które dodatkowo sprawią, że nasza skóra będzie pięknie pachnieć po ich użyciu.

Zdjęcie Mydło bursztynowe doskonale złuszczy i nawilży naszą skórę / 123RF/PICSEL

Mydło bursztynowe. Jak go używać i kto powinien uważać?

Mydło bursztynowe należy stosować do mycia i pielęgnacji całego ciała, nie tylko rąk. Ten naturalny kosmetyk polecany jest dla wszystkich, niezależnie od wieku. Produkt nadaje się do niemal każdego typu cery, ale przede wszystkim do skóry:

suchej,

trądzikowej,

dojrzałej,

ze skłonnością do alergii.

Ostrożność powinny jednak zachować osoby ze skórą wrażliwą. Zawarte w mydle drobinki bursztynu mogą doprowadzić do podrażnienia takiej cery.

Zdjęcie Bursztyn ma wyjątkowe właściwości, które doceniono w kosmetologii / 123RF/PICSEL

Cena mydła bursztynowego. Ile kosztuje taki kosmetyk?

Mydło bursztynowe możemy kupić, nie tylko w sklepach z pamiątkami i lokalnymi wyrobami nad Bałtykiem, ale i w naturalnych, ekologicznych drogeriach, a także przez internet. Jego cena zależy od wielu czynników, m.in. od masy produktu, składników wykorzystanych do jego przygotowania, czy też obecności innych dodatków takich jak borowina, czy węgiel. Zazwyczaj jednak mydło bursztynowe dostaniemy w cenie 10-20 złotych.