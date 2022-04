Elon Musk to jeden z najbardziej wpływowych biznesmenów na świecie. CEO Tesli i SpaceX w najnowszym wywiadzie opowiedział o swoich lękach związanych z przyszłością. Poruszył także temat wojny na Ukrainie. Zdradził, czy jego zdaniem można było przewidzieć, że Władimir Putin zechce podporządkować sobie sąsiadów.

Miliarder chce wpływać na świat. "Myślę, że mogę być pomocny"

Elon Musk w rozmowie z redaktorem Business Insidera wytłumaczył, dlaczego angażuje się w konflikt na Ukrainie. "Myślę, że mogę być pomocny" - zaznaczył bogacz. "Staram się podejmować działania, które zwiększają prawdopodobieństwo, że przyszłość będzie dobra" - przyznał.

Musk zaznaczył także, że - jego zdaniem - uważnie słuchając retoryki Władimira Putina, można było przewidzieć, że prezydent Federacji Rosyjskiej zechce rozpocząć wojnę.

Jak zdaniem Elona Muska obecny konflikt wpłynie na państwa NATO? "Myślę, że wojna uderzy w Zachód. Może ludzie zdadzą sobie sprawę, że wewnętrzne kłótnie są mniej istotne w obliczu poważniejszego zagrożenia" - wyjaśnił bogacz.

Zdjęcie Elon Musk uważa, że robotyka rozwija się za szybko? / JIM WATSON / AFP

Tego obawia się Elon Musk. "Humanoidalne roboty już powstają"

Miliarder w rozmowie z Mathiasem Döpfnerem zdradził także, co napawa go niepokojem, kiedy myśli o przyszłości. Zwrócił uwagę na to, że procesy takie jak komputeryzacja i cyfryzacja społeczeństw zmieniają świat i sprawiają, że odległość przestaje mieć znaczenie. Nowa technologa - zdaniem Muska - jest już poniekąd przedłużeniem ludzi.

"Nasze wspomnienia są przechowywane w naszych telefonach i komputerach. Komputery i telefony wzmacniają naszą zdolność do komunikowania się, umożliwiając nam robienie rzeczy, które jeszcze kiedyś zostałyby uznane za magiczne. Teraz dwie osoby prowadzą rozmowę wideo w zasadzie za darmo po przeciwnych stronach świata. To niesamowite" - zaznaczył Elon Musk.

Biznesmen przyznaje, że nowoczesna technologia może być jednak również źródłem wielu problemów. "Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i robotykę, oczywiście, odczuwam pewien niepokój" - przyznał miliarder. "Humanoidalne roboty już powstają. (...) Każdego roku demonstracje się coraz lepsze. Tempo rozwoju sztucznej inteligencji jest bardzo szybkie" - wytłumaczył Musk.

Oto największa obawa Elona Muska "Mamy poważny problem z gerontokracją"

Zbyt szybki rozwój nowoczesnych technologii to jednak tylko jedna z wielu obaw Elona Muska. Zdecydowanie największym zmartwieniem bogacza jest starzejące się społeczeństwo. "Martwię się o wskaźnik urodzeń. To mnie niepokoi od wielu lat, ponieważ nie wiedze poprawy. Z roku na rok jest coraz gorzej" - zaznaczył.

Zdjęcie Elon Musk to jeden z najbardziej wpływowych biznesmenów na świecie / AFP

Musk przyznał, że niski przyrost naturalny "może być największym zagrożeniem dla przyszłości ludzkiej cywilizacji". Zdaniem miliardera, aby społeczeństwo szło naprzód, kierować nim muszą młodzi ludzie. "Nie sądzę, że powinniśmy starać się, aby ludzie żyli jak najdłużej" - znał. "To spowodowałoby duszenie się społeczeństwa. (...) Utkniemy ze starymi ideami, a społeczeństwo nie posunie się naprzód" - zaznaczył Musk. "Myślę, że mamy już dość poważny problem z gerontokracją - przywódcy wielu krajów są bardzo starzy" - zaznaczył.

