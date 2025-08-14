Czym są niebieskie strefy?

Mianem tym określane są specyficzne obszary na świecie, w których odsetek stulatków jest wyjątkowo wysoki, a mieszkańcy rzadko zmagają się z chorobami cywilizacyjnymi. Po raz pierwszy pojęcia niebieskich stref użył w 2004 roku Dan Buettner - dziennikarz i podróżnik, który wraz ze swoim zespołem postanowił znaleźć lokalizacje sprzyjające długowieczności. Wziął pod lupę nie tylko kwestie geograficzne, ale też sposób odżywiania i szeroko pojęty styl życia. Na podstawie analiz wyróżniono pięć wyjątkowych punktów na mapie świata.

Do niebieskich stref zaliczone zostały japońska wyspa Okinawa, włoska Sardynia, Ikaria w Grecji, półwysep Nicoya w Kostaryce oraz miasto Loma Linda w Kalifornii. Wspólnym mianownikiem życia mieszkańców okazały m.in. zdrowa dieta roślinna, silne więzi społeczne oraz regularna aktywność fizyczna.

Mieszkańcy niebieskich stref cieszą się dobrym zdrowiem przez długie lata 123RF/PICSEL

Sporty, które sprzyjają długowieczności

Na liście aktywności wymienionych przez Dana Buettnera nie znajdziemy wyciskania sztang czy modnych zajęć fitness. Ważne jest to, że nie chodzi o forsujące treningi, ale o regularny ruch, który jednocześnie sprawia nam przyjemność. Badacz zwraca uwagę na trzy rodzaje sportów, które nie tylko zachęcają do wstania z kanapy, ale mają znacznie więcej korzyści niż tylko spalanie kalorii.

Jazda na rowerze dla dłuższego życia

Jak śpiewał Lech Janerka: "Rower jest wielce okej, rower to jest świat". Właśnie na tę formę aktywności fizycznej zwrócił uwagę także znawca niebieskich stref. Jazda na rowerze to forma ruchu o stosunkowo niskim obciążeniu stawów, wskazana zarówno dla najmłodszych, jak i starszych osób.

Regularne przejażdżki poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie nóg, a także sprzyjają utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Co ważne, wiele osób korzysta z jednośladu jako środka transportu, a to łączy codzienną aktywność z oszczędnością czasu i pieniędzy. Badania pokazują, że osoby regularnie jeżdżące na rowerze rzadziej chorują na nadciśnienie i cukrzycę typu 2.

Golf jako nieoczywisty wybór

Choć golf nie jest sportem o dużej intensywności, jego zaletą jest połączenie umiarkowanego wysiłku z przebywaniem na świeżym powietrzu. Gra wymaga chodzenia (Buettner od razu zaznacza, że nie należy korzystać z pojazdów do przemieszczania się po polu golfowym), co wspiera kondycję serca i płuc. W Polsce ten rodzaj aktywności nie jest zbyt rozpowszechniony, a ograniczony dostęp do pól golfowych nie sprzyja popularyzacji, lecz może być ciekawą inspiracją dla osób szukających urozmaicenia treningów lub rozglądających się za nowym hobby.

Sport dla zdrowia i kontakty międzyludzkie

Regularna aktywność fizyczna to jeden z fundamentów zdrowia Stevica Mrdja 123RF/PICSEL

Do kolejnych aktywności sprzyjających długowieczności zaliczono sporty rakietowe, np. tenis, badminton czy pickleball, który opisać można jako połączenie tenisa ziemnego, badmintona oraz ping-ponga. To sporty dynamiczne, angażujące całe ciało, poprawiające koordynację, refleks i szybkość reakcji.

Badania opublikowane w "British Journal of Sports Medicine" wskazują, że w przypadku osób regularnie uprawiających sporty rakietowe ryzyko przedwczesnej śmierci spada o 47 proc. w porównaniu z osobami, które są na bakier z aktywnością fizyczną. Gdy zawęzić to do śmierci w wyniku chorób krążenia, ryzyko spada aż o 56 proc. Co więcej, Dan Buettner wskazuje na społeczny aspekt - możliwość przebywania z innymi ludźmi. Wspólna gra sprzyja budowaniu więzi społecznych, co wzmacnia dobrostan psychiczny.

