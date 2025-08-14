Najlepsze ćwiczenia na długowieczność. Badacze wskazali
Długowieczność nie zawsze jest dziełem przypadku - to w głównej mierze rezultat świadomych wyborów. Ogromne znaczenie mają styl życia, dieta oraz codzienna aktywność fizyczna. Dan Buettner, amerykański podróżnik i badacz tzw. niebieskich stref, od lat analizuje czynniki, dzięki którym ludzie w niektórych regionach świata dożywają stu lat w dobrym zdrowiu. Wskazuje trzy rodzaje sportów, które okazują się kluczem do zachowania sprawności i wydłużenia życia.
Czym są niebieskie strefy?
Mianem tym określane są specyficzne obszary na świecie, w których odsetek stulatków jest wyjątkowo wysoki, a mieszkańcy rzadko zmagają się z chorobami cywilizacyjnymi. Po raz pierwszy pojęcia niebieskich stref użył w 2004 roku Dan Buettner - dziennikarz i podróżnik, który wraz ze swoim zespołem postanowił znaleźć lokalizacje sprzyjające długowieczności. Wziął pod lupę nie tylko kwestie geograficzne, ale też sposób odżywiania i szeroko pojęty styl życia. Na podstawie analiz wyróżniono pięć wyjątkowych punktów na mapie świata.
Do niebieskich stref zaliczone zostały japońska wyspa Okinawa, włoska Sardynia, Ikaria w Grecji, półwysep Nicoya w Kostaryce oraz miasto Loma Linda w Kalifornii. Wspólnym mianownikiem życia mieszkańców okazały m.in. zdrowa dieta roślinna, silne więzi społeczne oraz regularna aktywność fizyczna.
Sporty, które sprzyjają długowieczności
Na liście aktywności wymienionych przez Dana Buettnera nie znajdziemy wyciskania sztang czy modnych zajęć fitness. Ważne jest to, że nie chodzi o forsujące treningi, ale o regularny ruch, który jednocześnie sprawia nam przyjemność. Badacz zwraca uwagę na trzy rodzaje sportów, które nie tylko zachęcają do wstania z kanapy, ale mają znacznie więcej korzyści niż tylko spalanie kalorii.
Jazda na rowerze dla dłuższego życia
Jak śpiewał Lech Janerka: "Rower jest wielce okej, rower to jest świat". Właśnie na tę formę aktywności fizycznej zwrócił uwagę także znawca niebieskich stref. Jazda na rowerze to forma ruchu o stosunkowo niskim obciążeniu stawów, wskazana zarówno dla najmłodszych, jak i starszych osób.
Regularne przejażdżki poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie nóg, a także sprzyjają utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Co ważne, wiele osób korzysta z jednośladu jako środka transportu, a to łączy codzienną aktywność z oszczędnością czasu i pieniędzy. Badania pokazują, że osoby regularnie jeżdżące na rowerze rzadziej chorują na nadciśnienie i cukrzycę typu 2.
Golf jako nieoczywisty wybór
Choć golf nie jest sportem o dużej intensywności, jego zaletą jest połączenie umiarkowanego wysiłku z przebywaniem na świeżym powietrzu. Gra wymaga chodzenia (Buettner od razu zaznacza, że nie należy korzystać z pojazdów do przemieszczania się po polu golfowym), co wspiera kondycję serca i płuc. W Polsce ten rodzaj aktywności nie jest zbyt rozpowszechniony, a ograniczony dostęp do pól golfowych nie sprzyja popularyzacji, lecz może być ciekawą inspiracją dla osób szukających urozmaicenia treningów lub rozglądających się za nowym hobby.
Sport dla zdrowia i kontakty międzyludzkie
Do kolejnych aktywności sprzyjających długowieczności zaliczono sporty rakietowe, np. tenis, badminton czy pickleball, który opisać można jako połączenie tenisa ziemnego, badmintona oraz ping-ponga. To sporty dynamiczne, angażujące całe ciało, poprawiające koordynację, refleks i szybkość reakcji.
Badania opublikowane w "British Journal of Sports Medicine" wskazują, że w przypadku osób regularnie uprawiających sporty rakietowe ryzyko przedwczesnej śmierci spada o 47 proc. w porównaniu z osobami, które są na bakier z aktywnością fizyczną. Gdy zawęzić to do śmierci w wyniku chorób krążenia, ryzyko spada aż o 56 proc. Co więcej, Dan Buettner wskazuje na społeczny aspekt - możliwość przebywania z innymi ludźmi. Wspólna gra sprzyja budowaniu więzi społecznych, co wzmacnia dobrostan psychiczny.