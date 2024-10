Śnieg - chociaż niepewnie - widać już w prognozach. Z pewnością, o ile w ogóle zawita do Polski, nie pozostanie z nami na dłużej. Wkrótce przez kraj przetoczy się bowiem front atmosferyczny, przynosząc ulewy . Niedługo po nim, wyjątkowo blisko Polski, ukształtuje się niż - a wraz z nim śnieżyca . Czy jednak zawita do Polski? Prognozy w tym obszarze mocno się różnią.

Niektóre modele wskazują, że niż przyniesie do Polski zaczątki zimy. Inne trzymają opady śniegu na wschód od granic kraju. Pogoda w drugiej części tego tygodnia będzie jednak niebezpieczna - obok silnego wiatru sporo też popada. "Tegoroczne święto Wszystkich Świętych i weekend (1-3.11) zapowiada się wietrznie . Istnieje duże prawdopodobieństwo wydania ostrzeżeń meteorologicznych przed silnym wiatrem głównie na północy kraju i na Wybrzeżu. Za dynamiczną zmianę pogody na wietrzną będzie odpowiadać głęboki niż z rejonu zachodniej Rosji . Dodatkowo przez kraj przechodziła będzie strefa frontu chłodnego" - prognozuje IMGW.

W niektórych regionach kraju spaść może deszcz ze śniegiem . O intensywnych, długotrwałych opadach białego puchu póki co nie ma jednak mowy. Kiedy się to zmieni?

Jaka będzie zima w tym roku? Oto co mówią prognozy

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków portalu Severe Weather Europe (SWE) tej zimy na Starym Kontynencie możemy nie mieć zbyt wielu okazji, by podziwiać białe krajobrazy. Mieszkańcy Europy, jak przypuszczają eksperci, mają doświadczyć kolejnego dość ciepłego, chociaż nieco chłodniejszego od ostatnich sezonu - jednocześnie także niezbyt obfitego w opady.

W Polsce, zgodnie z przewidywaniami, w okresie od grudnia do lutego termometry wskazać mogą temperatury wyższe o około 0,5 - 1,5 st. C w porównaniu do średniej z ostatnich 30 lat, przy jednoczesnych umiarkowanych opadach. W efekcie czekałaby nas więc umiarkowanie chłodna zima z kilkoma momentami, kiedy słupki rtęci spadną mocno poniżej zera. Takie powiewy chłodu nie byłyby jednak długie.