Zagadki na inteligencję czasami lepiej pobudzają umysł niż bardzo mocna kawa. Warto je rozwiązywać, gdy czujemy, że nasza koncentracja i pamięć zawodzą. Dzisiaj przedstawimy ci jedną z łatwych łamigłówek, która rozrusza twoje szare komórki. Spójrz na poniższy ciąg liczb. Zauważyłeś, że brakuje ostatniej cyfry? Otóż to! Twoim zadaniem jest znalezienie jej w mniej niż 10 sekund. Twój mózg ci za to podziękuje. Gotowy? Start!

Jeśli udało ci się rozwiązać nasz prosty test IQ, oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która może śmiało rozpocząć ten dzień. Jeśli jednak nie sprostałeś wyzwaniu, to nic w tym złego. Na naszą koncentrację i spostrzegawczość wpływa wiele czynników, takich jak stres lub zmęczenie. Być może się dzisiaj nie wyspałeś? Potraktuj to ćwiczenie jako zabawę i nie zniechęcaj się do następnych łamigłówek. Poniżej sprawdzisz prawidłowe rozwiązanie.